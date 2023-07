Portem la immersió i la Independència arreu. A cada atac, més i més fins l’alliberament total.

Per defensar la Llengua. Com els de Fuenteovejuna.

Necessitem un Boye i el seu equip internacional per a la defensa del Català, sinó no ens en sortirem.

Estic totalment d’acord amb tot el comentari de Joan Benavent.

I parlant de simbologia, doncs sí, va ser “el 18 de Julio de 1936” quan Franco va iniciar el seu cop d’estat ilegal i criminal contra la “República española” i contra Catalunya, que era el principal objectiu d’aquell “Movimiento Nacional español” i de tota aquella guerra.

Aquesta coincidència actual del “18 de Julio” per atacar aquestes tres escoles catalanes i per atacar i destruir la immersió lingüística catalana, no és gens casual i demostra perfectament com són d’espanyolistes, franquistes i enemics de Catalunya tots aquests jutges i els que els fan costat, pares i organitzacions enemigues de la llengua, de la terra i de la gent que els dóna pa per menjar i oxigen per respirar.

Com ha passat amb el cas de Borriana, cal fer servir aquelles eines que són necessàries per aturar aquests casos d’injustícia manifesta, en posar els interessos dels pares d’un sol nen per sobre del bé comú dels altres vint i tants alumnes de la mateixa classe.

Les eines, expressades i definides, eren:

La mobilització popular, la protesta cívica i l’assenyalament públic, tres eines fonamentals que valencians, illencs, catalans, tots hem de fer servir per aturar aquesta onada reaccionària i autoritària.”

“on siga que hi haja censures i obstruccions a la cultura i a la llengua, molt especialment a l’escola, davant aquestes flagrants injustícies, cal que cap agressió quede impune, que se’n parle o que tinga conseqüències”

Un dels factors més importants en aquests casos és l’assenyalament públic, popular i cívic dels culpables i de la injustícia que cometen. N’han de pagar les conseqüències.

Precisament, en el primer cas que es va donar del 25%, des de diversos llocs d’Espanya, s’endegà una violenta campanya contra nosaltres els catalans acusant-nos de marginar l’infant “culpable” per l’obsecació espanyolista dels seus egoistes i espanyolissima pares. Els catalans no havíem fet res contra aquell infant i enlloc de reaccionar defentsant-nos amb energia vam entomar resignadament l’atac de les espanyes i dels espanyols, o sigui vam patir allò de “cornudos y apaleados”. Les ordes espanyoles amb el seu aire de “Fuenteovejuna” volien marcar-nos una línia vermella que per por i llirisme no vulguessim traspassar, la línia d’assenyalar el malfactor, l’enemic de la llengua i enemic dels drets de tots els altres alumnes de la classe.

Innocents nosaltres i temerosos de no cometre cap delicte d’odi, vam caure en la trampa. Hem d’analitzar la nostra actitud i depurar-la d’odi però no pas de contundència.

No podem permetre aquesta injustícia contra els nens catalans, ni contra nosaltres mateixos.

Si aquest Jutge i els seus col·laboradors són els culpables ho hem de denunciar amb contundència, els hem d’assenyalar sense por, tots junts “como los de Fuenteovejuna, todos a una”. Assenyalar jutges i pares supremacistes i enemics de Catalunya i de la Llengua Catalana.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Javier Aguayo, l’home de Lesmes a Catalunya per a liquidar l’escola catalana.

https://www.vilaweb.cat/noticies/javier-aguayo-home-de-lesmes-catalunya-immersio/

PS2. Alguns comentaris:

Tema: “Javier Aguayo, l’home de Lesmes a Catalunya per a liquidar l’escola catalana.”

Joan Benavent

30.07.2023 | 23:18

Quan sento parlar d’Espanya i d’espanyol, la veritat és que em perdo. Parlar d’Espanya i d’espanyol (eufemismes que van ser inventats amb la finalitat d’exterminar-nos als catalans) és una burla. Aquests jutges són castellans, i com a bons castellans allò que més els motiva a la vida és aixafar els catalans, és a dir, la seva llengua i la seva cultura. Els castellans van ocupar militarment el nostre país i cap pixatinters els convencerà per la via pacífica i del diàleg que ja és hora que se’n vagin de la colònia i es retirin a casa seva. Per als castellans Catalunya és de la seva propietat, ells són els amos i els catalans som súbdits al seu servei. Som una colònia i els amos ens apliquen el dret de conquesta. Tota la retòrica buida i banal que sentim a diari com si fos allò més normal és un engany, una gran mentida. Aquest és el significat autèntic d’aquest eufemisme, d’Espanya. Hi ha Castella i la seua gent arrogant i superba, els castellans que es creuen amb el dret de destruir les nacions que hem tingut la dissort de caure sota el seu domini. Espanya és sinònim de genocidi. La mentalitat d’aquests jutges castellans és la mentalitat d’una banda de genocides. I no hi ha cap més explicació de tot el que ens passa als catalans.

Enric Viver

30.07.2023 | 22:28

Tots tres casos resolts el 18 de juliol. Dedicat a qui menysprea els simbolsismes.

ASERET ALMAR

30.07.2023 | 21:29

Les decisions que prenen al CSJC no són justes. Són polítiques. La metròpolis ens imposa jutges que apliquen justícia colonial per escarni de la població autòctona. Fàsticúúú

PS3:

Així es guanya, a Borriana i a tot arreu.

https://www.vilaweb.cat/noticies/aixi-es-guanya-a-borriana-i-a-tot-arreu/

PS4: Enllaç de la Web presentada per Clara Ponsatí on registrar totes les agressions espanyoles contra Catalunya i el català:

http://www.estatdedret.cat

