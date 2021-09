Per esdevenir independents i aturar per sempre els sibil’lins atacs al català, censa’t al CxR.

Us proposo que us afegiu al costat fosc, rebel! del Consell de la República, és un costat fosc de tanta claror que ningú dels encarcarats estaments oficials no sap on és. És el costat, l’altra cara de la moneda, que et fa veritablement ciutadà de la ja incipient República Catalana Independent.

Com s’hi entra? Com s’hi va?

Primer cal censar-se al Cens del CxR. Sabeu que anys enrere la moneda de dos rals tenia un foradet, com una petita finestra gal’làctica? Sabeu de les cortines d’aigua del Batman i de l’home emmascarat?

Potser jo sigui una mica friqui o potser sigui un il’lusionat nen incurable, però tinc i practico aquella fe que cantava el Llach. També una mica d’aquella fe que pot moure muntanyes.

Bé! censeu-vos al Cens del CxR, feu-vos ciutadans de la República, de moment a l’exili de Waterloo i del vostre interior i de l’exili de casa vostra, perquè cada dia siguem més, i en secret o no tan secret, esdevinguem, cada dia més, ciutadans lluitadors i efectius de la República Catalana Independent.

Mantinguem vius la il’lusió, la força i l’anhel.

Ara ja ens hem censat 98.622. I tu?

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC