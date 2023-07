Estelades, 11S, Llista Cívica, …

Concrecions de la Tertúlia Proscrita:

Coses concretes a fer, per començar, segons el missatge i consells darrers, de Josep Costa, en aquesta tertúlia d’avui:

1r Posem Estelades als balcons i arreu. No ho dubteu, tornem-hi. Fem que ens vegin i les vegin, i així sàpiguen quin és el signe de la llibertat de Catalunya. Que vegin com som els catalans. Nosaltres no hem reprimit, picat, maltractat, jutjat, espiat, torturat, ni empresonat ningú. Aquesta nostra manera de fer és una actitud de pau veritable, no pas la falsa pacificació de que presumeix el president espanyol que ben al contrari està negant, reprimint i intentant emmudir, Catalunya.

2n Preparem autocars, avisem i animem, durant tot l’agost, perquè tothom vagi a la Manifestació de l’ 11-S d’enguany. Cal que sigui una mostra d’unitat, determinació i empenta, en defensa de Catalunya, del Primer d’Octubre, de la DUI, de la Llengua.

3r Qui encara no ho hagi fet, cal que s’inscrigui al Cens del Consell de la República. Fem-nos ciutadans actius de la incipient República Catalana Independent. Comuniquem-ho a tots els catalans que encara no han donat aquest pas.

4t Assegurem el present i el futur de la Llengua Catalana, parlem-la, no en baixem, no l’abandonem.

5è Comencem preparar la Llista Cívica per a la Independència, no per anular els partits sinó per a completar les seves mancances.

Hi ha més d’un milió de votants del Primer d’Octubre que han quedat orfes de partit radicalment independentista, fem tot el possible perquè en les properes eleccions al Parlament Català no s’hagin de tapar el nas amb els vots inútils o es vegin obligats a recórrer a l’abstenció.

6è Siguem activistes independentistes, com ens recorda l’Albano Dante Fachin, siguem membres del Moviment per a la Independència de Catalunya, siguin quines siguin les nostres afiliacions i tasques patriòtiques, tots som iguals i complementaris, així doncs sumem-nos, coneixem-nos, respectem-nos, enxarxem-nos sobre el territori i coordinem-nos.

7è Estiguem sempre apunt, determinats per quan Catalunya i la Independència ens necessitin, sobretot en el moment del Punt i Final, quan toqui primer aguantar i tot seguit negociar la marxa d’Espanya de casa nostra, i àdhuc la resolució dels actius i els passius.

Gràcies Vilaweb, Costa i Fachin, …

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

‘La tertúlia proscrita’: Especial final de temporada.

https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-final-de-temporada-1/