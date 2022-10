El català als Consistoris de la Catalunya Nord!

Segons que ha explicat la batllessa, Maria Costa, era una carta que esperaven, i aniran fins al judici, com la resta de municipis de l’estat francès amb llengües minoritzades –no només a Catalunya Nord– que han tingut el mateix problema. “Hem rebut la carta, però per a nosaltres, per ara, no canvia res”.

A banda d’Elna, una quinzena de municipis nord-catalans també van anunciar que reconeixerien l’ús del català als plens: els Banys i Palaldà (Vallespir), Espirà de Conflent, Estagell (Rosselló), Formiguera (Capcir), la Menera (Vallespir), la Tor de França (Fenolleda), Pesillà de la Ribera (Rosselló), Portvendres (Rosselló), Ralleu (Conflent), Sant Andreu de Sureda (Rosselló), Sureda (Rosselló), Tarerac (Conflent), Trillà (Fenolleda) i Vingrau (Rosselló). Alguns d’aquests ajuntaments ja han rebut una carta d’amenaça del prefecte exigint que es facin enrere, i alguns consistoris ja se n’han desdit.