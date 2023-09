Siguem independents ara. Cap pacte amb Espanya!

La independència és fa! No es pidola ni justifica.

Empoderem-nos, empoderem-nos i empoderem-nos!

Qui entri en el joc de les cartes marcades ha de ser foragitat, no ens mereix cap credibilitat!

A qui? Al Poble Independentista de Catalunya i el seu MxI total.

Lleialtat al Mandat del Primer d’Octubre de 2017. Necessitat absoluta de completar la DUI.

Edificar dia per dia la República Catalana Independent.

Amb Espanya, desafecció total.

Els partits independentistes catalans, Junts, ER i CUP, no tenen prou credibilitat, per culpa dels seus pactes amb el Regne d’Espanya, no tenen cap credibilitat de ser dipositaris de la voluntat del Poble Català.

Sobretot no podem delegar en ells, aquests partits, la tasca ni la representativitat de fer la Independència, ells sols no!

Si volen col.laborar seran benvinguts, però la responsabilitat de la Independència ha de ser del Poble menut independentista, organitzat i empoderat, entorn d’una Llista Cívica del Poble i per a la Independència, sense titubejos, sense partidismes de cap mena.

Això és el que hem de fer, tirar endavant, continuar i persistir, unilaterals, rupturistes, empoderats. No escoltar cap cant de sirena, no creure en cap pacte i en cap mentrestant, no creure en els autors de cap d’aquests pactes, són retardataris, actuen com retardataris.

Espanya enganya sempre, aigualeix sempre, sotmet sempre, devalua sempre, colonitza incessantment … ocupa demogràficament, policialment, militarment, funcionària ment, judicialment.

Prou d’aquest engany interessat, no ens creurem i foragitarem els qui entrin en aquests jocs de les cartes marcades.

La nostra primera tasca, d’ara mateix, ha d’ésser preparar la Llista Cívica com a cap representatiu i donar vida a uns Cossos territorials que a semblança de les Consultes li facin de coixí i de contraforts.

La Independència la ha de comandar el Poble Independentista i els capdavanters han de ser deslligats de qualsevol partidisme i absolutament determinats.

Som! hem de ser! la veu del nostre Poble, no podem acceptar qui s’ajupi i pacti amb qui malda, de totes totes, per subjugar-nos i destruir-nos, qui no ens respecta com a Poble i Nació, qui trepitja la nostra sobirania i la nostra llengua.

Empoderats constantment i de forma exponencial, apropem-nos al Punt i Final, negociació d’actius i passius i repartiment proporcional del deute entre Catalunya i Espanya separades i independents.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència! Són indestriables!

Ara mateix!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent.

PS. Magnífic editorial:

“Catalunya ja no té gens d’interès a elucubrar més sobre el federalisme, l’enganyabadocs que els ha funcionat quaranta anys, i vol una república pròpia i independent.

… un símptoma, un altre, de l’avanç del procés d’independència i de la creixent desorientació nacional espanyola.”

PS1:

La moda aquesta de l’estat plurinacional i la trampa que s’hi amaga. (Vicent Partal)

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-moda-aquesta-de-lestat-plurinacional-i-la-trampa-que-shi-amaga/

PS2: Descodificar, retardar, la nació sencera, …

“joan rovira

31.08.2023 · 23:13

Sr. director, ben vist i descodificat immediatament, l’enèsim parany de les coloraines espanyoles, amb el qual ens volen distreure i, per tant, no hauríem de perdre més temps, perquè forma part del (nou iberisme). (1)

Fem el nostre camí.

Treballem de manera incansable el nostre estat d’ànim que és la font de cadascú de nosaltres i col•lectivament de la nostra història passada (recuperada), present (viscuda) i futura (probable).

PS (*) “El nou iberisme”, Diana Coromines, Racó català, 30-8-2023.

És la missió de les forces espanyoles en versió sènior (PSC) o júnior (Podemos) com dels respectius partits intermediaris clientelars catalans amb qui pacten. Retardar, després d’haver perseguit, exiliat o afusellat a vuit dels darrers onze presidents de la Generalitat, la sobirania del poble català del Primer d’Octubre i de la nació sencera.

Una altra generació? Lamentable”

PS3:

“Prenguem el control del país” català” dia per dia.

Víctor Torguet

01.09.2023 · 09:13

espanya, espanya, espanya… parlar del nostre enemic i evitar fer-ho de com independitzar-nos d’aquest estat fallit, corrupte colonial i violentament anti-català és d’una ineficiència colossal. Tots sabem que d’espanya no obtindrem més que mentides, maltractament, espoli, opressió i repressió. Per què dediquem tant de temps a parlar-ne d’això? no ens hem fet prou mala sang?

espanya és campiona mundial invicta en la Mentida. Els mèrits d’espanya són del tipus de la re-invenció al si de l’Europa actual de la monarquia dèspota, bananera i mafiosa (amb el comportament execrable i repugnant de l’enorme família Borbón, hereva del franquisme) amb l’aplicació grollera de censura i cosmètica informatives o, un exemple més recent d’allò tan espanyol com l’esperpent i la falòrnia, el dels “contractes fixes discontinus” per maquillar com a indefinits la immensitat dels contractes precaris temporals que conforma l’ADN laboral de l’estat sub-desenvolupat espanyol. espanya d’il·lusionisme i prestidigitació cutre i casposa en sap un munt. espanya ha estat durant segles la gran factoria de pícaros, golfos, truhanes i Rufianes. Això de l’Estat Plurinacional seria més del mateix: miralls i bijuteria pels indígenes catalans… i encara pensaran que pot colar…

Vicent, tots els teus lectors sabem que espanya és irreformable i que Catalunya / Països Catalans només tindran Futur amb la INDEPENDÈNCIA.

Entenc que a ca VW faci por tocar segons temes, com la materialització de la Independència, l’espanya rancuniosa, covard, folla i agressiva és temible. Però amb enginy segur que sabreu reorientar articles i editorials cap a continguts més creatius i eficients. De fet, Vicent, mèrits heu fet per què mantinguem aquesta esperança en VW.

PD: Deixem fer a JUNTS a veure si sap metamorfosar-se de fake-indepe a “pal de paller” de l’Independentisme, refem urgentment el Procés (comencem per omplir carrers els propers 11-S i 1-O, actualitzem estratègia, pla i lideratges), bastim una Llista Cívica (o similar) si JUNTS segueix fent figa, fem fora de la Generalitat als actuals traïdors, prenguem el control del País (en la mesura que sigui possible) i aixequem la suspensió de la DUI !!!