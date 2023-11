Una llarga tarda tèrbola

Quan creus que la fidelitat a algú

que estimes absolutament i amb difícil harmonia,

perquè la seva actitud, sempre tan neta i fidel,

ha esdevingut una estranyesa,

perquè la llengua comuna que parlàveu,

directe i sentida, ha esdevingut intel·ligible,

és llavors que, amb tot el convenciment veus,

amb colpidora, dolguda raó,

que cal exigir-te el silenci

i la desaparició d’allà on ja no hi ets;

i ho acceptes per consolidar, sense recances,

un equilibri malmès per les desconfiances que

acompanyen les experiències viscudes.

Temps enllà, hi ha una trencadissa

en fer-se palès, que el feixuc esforç

ha estat debades i que no en saps fer més.

És llavors quan la soledat és un bàlsam i el camí, el sentit.

Vaig escriure això tal dia com avui fa 2 anys:

L’he refet i titulat

20 de novembre de 2021 i 20 de novembre del 2023