UNA AGENDA CULTURAL ATAPEÏDA

Dia 22 de març es va presentar La Germania a Mallorca i la seva transcendència. Coordinada per Antoni Mas Forners, l’edició recull les ponències i comunicacions de les Jornades que es feren a la UIB per commemorar els 500 anys de la revolta. Entre les dues dotzenes de treballs, hi ha el que vaig presentar per tractar alguns episodis controvertits d’aquella lluita en defensa de la dignitat de les classes populars contra el mal govern: la detenció de Joanot Colom, la imputació temerària de l’assassinat de Joan Crespí, el desobedient virrei Gurrea, un bisbe al servei de l’emperador, la nissaga de Joanot Colom o la sort dels ambaixadors. Un conjunt d’interrogants que animen a posar en solfa el discurs oficial dominant i conviden a la investigació.

L’obra descrita haurà servit de preàmbul a una allau d’iniciatives en curs. Cada any, quan s’acosta la festa del llibre, les activitats programades es multipliquen de tal manera que, molt sovint, provoquen coincidències que impedeixen assistir a tots els actes que voldríem. Enguany no ha estat una excepció i, a banda de les tradicionals signatures, dins del proper mes d’abril i en el termini d’una mesada, s’han encadenat conferències i presentacions.

El dimecres 5 d’abril, a les 19h a Can Alcover, en el marc del centenari de l’Associació per la Cultura de Mallorca, faré la conferència Vindicació de la Nostra Terra, la magna publicació dedicada a la literatura, l’art i les ciències feliçment reeditada i encara a l’abast del públic. Serà d’interès fer un repàs als períodes que abraça la revista, entre 1928 i 1936, des de la Dictadura de Primo de Rivera fins a la insurrecció armada feixista-militar, passant per la República i l’anàlisi dels desconeguts efectes polítics a Mallorca derivats dels Fets d’Octubre de 1934. Caldrà, també, examinar la repressió derivada de les diverses actuacions dels col·laboradors de la publicació davant de l’endemesa bèl·lica.

El dijous 13 d’abril, a Calonge, amb la investigadora Margalida Obrador Bennàsser, parlarem de Joanot Colom rescatat. Descobrirem la nissaga familiar i descriurem la figura del gran líder dels agermanats, tan criminalitzat al llarg de la història. Tractarem també els patiments que, caiguda la Germania, s’acarnissaren arreu de l’illa sobre les classes populars i, molt concretament, referirem el cas dels tres germans Adrover, d’una família emblemàtica de Calonge.

El divendres 14 d’abril, al Museu de Mallorca, hi haurà la presentació de Màtria, la narració pòstuma de Pere Morey Servera. Un entenedor subtítol, Una novel·la – arsenal d’arguments – per a les discussions sobre el Procés, convida a llegir una obra ocurrent, positiva i d’actualitat. Les filles de l’autor em feren l’honor de demanar-me l’epíleg, la qual cosa m’ha permès verificar les habilitats narratives de Pere Morey, dotat d’una imaginació il·limitada. L’acte de dia 14, dissenyat tal com li hauria agradat, inclourà paraules d’amics i il·lustracions musicals que esdevindran, a misses dites, l’homenatge que hauria d’haver rebut en vida. Tant el llibre com la presentació reclamen la màxima assistència d’amics, coneguts i saludats.

Qui, de la meva generació, no ha sentit a dir mai allò de està per anar a veure en Mestre? o, a Felanitx, el duran a Can Balutxo? Doncs, el dijous 20 d’abril, a la Casa de Cultura de Felanitx, es presentarà La darrera paraula? Memòries d’un soldat metge. Es tracta del llibre que el psiquiatre i poeta Bartomeu Mestre Mestre va publicar l’any 1976 (el 1970, el Ministerio de Información y Turismo va prohibir-ne l’edició), amb els seus records de guerra. Un llibre que ha estat referenciat per molts d’investigadors (Josep Massot i Muntaner, Josep Vilchez, David Ginard, Antoni Marimon, Damià Pons…) i que ara es publica en català. En el pròleg, he pogut parlar del meu padrí de fonts, del llibre i de la guerra.

Encara no concretat el dia, però també a l’entorn de Sant Jordi, també es presentarà la darrera novel·la de Guillem Morro Sang a l’altar de la revolta (fins a la quarta generació). Il·lustrat per l’autor, el llibre ens trasllada des de 1523, amb la sentència de Joanot Colom, condemnat a una sàdica execució i a la inhabilitació dels seus descendents durant quatre generacions, fins al 1690, a través d’un itinerari històric entre les diverses classes socials immerses en greus conflictes i enmig de l’auge del bandolerisme i d’un sistema polític oprobiós. He escrit, en el pròleg que generosament m’ha confiat l’autor, l’alta valoració que m’ha merescut la novel·la.

Dues conferències (sobre La Nostra Terra i sobre Joanot Colom) i tres presentacions de llibres (Pere Morey, Bartomeu Mestre i Guillem Morro). Atesa la satisfacció que m’han merescut les cinc iniciatives, les tractaré amb major detall de manera individualitzada en altres espais. Serveixi aquest apunt per convidar-vos a marcar a les vostres agendes els dies 4, 13, 14, 20 i 21 (?) d’abril. Tinc la convicció que, en tots els casos descrits, m’ho agraireu.