Suplicar per jutjar un possible delinqüent

Sembla ser que ara fa més o menys un any, segons sembla ser que diu un atestat de la Guardia Civil de Transit, un individu suposadament circulava a 215 quilometres en un tram on podia anar a 120.

Normal, no? no tan normal, no tothom circula quasi al doble del que esta establert legalment, no tan normal que per un fet ocorregut fa quasi un any, ara el Tribunal Suprem estigui demanant a la Cambra Alta el suplicatori per jutjar al suposat infractor i que aquest al·legui en defensa seva, que ja va pagar una multa de 600 euros i va perdre els corresponents punts del carnet de conduir, a més al·lega també que mai va sobrepassar els 200 quilometres/hora.

I amb això tornem a xocar, com sempre, amb els auto establerts privilegis per a la classe política. Demano: si a mi m’enganxen circulant a 215 quilometres/hora, que no crec que ho facin perquè no crec que arribi a circular a aquestes velocitats, no em jutjaran ràpidament? o també tindran que demanar un suplicatori a la meva família a veure si ho autoritzen?

Utilitzo la paraula “suplicar” i no “suplicatori” i us podeu preguntar perquè, ho faig perquè tots plegats trobem més repulsiu el fet de que els polítics tinguin privilegis que no tenim la resta de ciutadans del país.

Suplicatori, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, significa “que denota o implica una súplica” i suplica, segons el mateix diccionari, significa “demanar amb submissió i humilitat. Suplicar una gràcia a una autoritat”. No cal explicar res més, oi? s’entén, uns poquets tenen més drets i privilegis que la gran majoria de ciutadans.

Ara algú em dirà que tot això dels suplicatoris no significa res, que també jutgen als polítics i també els imposen penes si els troben culpables; es cert, si la justícia fa la seva feina amb total correcció. Però d’entrada ja es una burla que un individu que ha de treballar per tots nosaltres, que ha de vetllar pels nostres interessos socials i materials, es passi pel forro les normes, en aquesta ocasió les normes de circulació, es una burla que no tingui un agreujant precisament per ser un senador elegit per sufragi universal i públic, es una burla que si es considera adient es tingui que suplicar la seva imputació, es una burla que després d’un any encara estigui desenvolupant la seva tasca de senador com si no hagués fet res, mentre hem pogut veure que en altres ocasions s’ha posat en presó provisional a persones amb molt poques probes, tan poques que al cap de dos anys d’estar empresonat, l’han tingut que deixar en llibertat per no poder demostrar les acusacions, llegiu Sandro Rosell o llegiu també La Seu d’Urgell, on han arxivat una denuncia “anònima” de l’any 2019, repeteixo l’han arxivat per “manca de fets delictius” … com es pot investigar o fins i tot com es pot posar en presó preventiva a algú sense probes? crec que aquest país necessita una gran revisió. Imatge de manfredrichter a pixabay.