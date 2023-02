Qui qüestiona el si es si?

Marejar la perdiu, això es el que s’acostuma a fer en moltes ocasions, el motiu? perquè molts volen ser i tenir el seu momentet de protagonisme, el seu moment estel·lar, i per aconseguir-ho, massa sovint no importen els mitjans utilitzats, no importa si es trepitja a algú i no importen les conseqüències anímiques, socials, culturals i familiars que se’n puguin derivar.

I tot això a que ve? Be, tot això ve de llegir fa dies articles relacionats amb les condemnes i penes que s’imposen i es revisen per les agressions i abusos sexuals; si, sembla ser que segons qui llegeix la llei en pot fer la seva pròpia interpretació, i crec que aquest es l’únic problema que hi ha de rerefons. A veure, quan alguns dels o les “juristes” que, no ens enganyem, son mortals normals i corrents com tots nosaltres, volen ser allò que es diu de “mes papistes que el papa” comencen a buscar com utilitzar les paraules per tal d’aconseguir un propòsit determinat, ens trobem amb un aiguabarreig de paraules com agressions, abusos, violència, intimidació, anul·lació de voluntat, agreujants, menors … que al cap i a la fi, ens porten a una única paraula, clara, concisa i sense dubtes del que significa, violació.

A veure, parlem d’intimidació i de violència, la primera vol dir atemorir, fer agafar por a algú i la segona, la segona es la que sovint es pot mal interpretar, ja que quan es parla de violència, sempre s’associa a “garrotades i maltractaments físics” però si busquem una mica podem trobar definicions prou clarificadores:

“La violència és l’ús de la força o de poder usat per a dominar, coaccionar, malmetre, destruir o matar, implicant sofriment o fins i tot destrucció d’elements naturals, béns humans, etc. En general pot ser descrit com a “violent” qualsevol comportament, ideologia, actitud o conducta agressiva, no amistosa, no pacifista, bel·ligerant, enemiga, que provoca dolor o sofriment, físic o psicològic.”

I una més:

“La violència masclista és definida per les Nacions Unides com aquells actes vers les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada.”

I després venen les “forquilles” de penes pels violadors, tot es tracta de que algú interpreti si la violació ha estat fluixa o forta, si la violació ha sigut amb violència o de “bon rotllo” … a veure hem de continuar deixant que ens prenguin el pel? una violació es una violació, no cal que ho vulguin disfressar com a accions de més o menys gravetat, no cal, una agressió i un abús sexual sempre son actes violents, perquè no deixa de ser l’acció d’algú que infligeix patiment a un altre, en conseqüència una agressió sexual i un abús sexual sempre serà una violació. Punt. Imatge de Tumisu a Pixabay.