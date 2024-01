Amb motiu de l’article d’en Josep Corbella a la Vanguardia, m’agradaria posar-hi cullerada, perquè al cap i a la fi això de la medicina universal, ha estat una promesa dels polítics fins que ha tocat estrènyer el cinturo, possiblement com sovint passa, per una mala gestió dels recursos.

Els avenços mèdics nomes seran assequibles a qui els pugui pagar, amb aquesta sentencia l’autor ens endinsa en aquest mon dels assajos clínics i farmacèutics, on les inversions sempre acostumen a estar liderades per companyies privades, i això fa que per exemple el darrer fàrmac per tractar l’obesitat pugui arribar a costar uns 300 euros mensuals, lluny de les possibilitats de la majoria de ciutadans.

Però no son nomes els medicaments per l’obesitat, en el cartipàs de medicaments que no pot pagar la sanitat publica, son massa cars, també n’hi tenim per a la diabetis, el colesterol, el càncer, l’alzheimer, malalties cardiovasculars i un llarg reguitzell de medicaments que no estan a disposició de la gran massa ciutadana pel seu cost excessivament elevat, diuen.

Sempre he tingut clar que comercial i empresarialment es més interessant tenir clients, llegim pacients, per a tota la vida, que no pas clients, pacients, per una única ocasió. Sempre es més interessant aconseguir avenços en la línia de convertir les malalties en cròniques, que no pas una cura definitiva. I entenc aquesta visió des de la vessant comercial d’empresa privada, el que no vull entendre son el munt d’excuses i manifestacions per justificar l’immobilisme del sector públic, per justificar la ineficàcia i inexistència de polítiques clares i fortes en aquest camp. Que si son molts diners, que si la gestió publica es ineficaç, no ens enganyem si per a les empreses privades que han de fer i repartir beneficis es viable, per a empreses publiques que el benefici es social també ha de ser viable, les justificacions contraries, son senyal inequívoc de no saber o no voler fer la feina que toca.

Quan els estats, els governs, els polítics faran la seva feina i destinaran recursos, entre altres coses, per a recerca medica amb el corresponent benefici per a la societat en general i pels pacients de les diferents malalties que si que son tractables medicament?