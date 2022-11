L’assetjament escolar i la llei

Noticia a la premsa, tractada d’acord amb la línia del mitja que la publica. Però no ens quedem amb això, quedem-nos amb el significat de la o les paraules: assetjament, escolar i llei, principalment amb la primera, ja que l’assetjament es produeix arreu de la nostra societat, escolar, veïnal, professional …

Quan jo era jove, uff!! quan temps, normalment es denominava “novatades” tot i que sovint, molt sovint, eren verdaderes “putades” i això ha anat evolucionant fins a ratllar o jo diria que fins a traspassar la línia per convertir-se en delicte.

Recentment famílies d’alumnes que han passat i patit aquest infern, han impulsat una campanya recolzada també per l’ACPAE, associació catalana per la prevenció de l’assetjament escolar, per demanar una llei per perseguir el “bullying”, maleïda mania d’anomenar coses i fets en angles, encara ens pensem que fa aparentar ser més cultes? be com deia es demana una llei per perseguir l’assetjament o intimidació envers els altres, sovint perpetrat en grup perquè solitàriament no tenen nassos de fer-ho.

Sembla ser que els fiscals i docents creuen que la norma actual es suficient … pregunta: perquè l’assetjament augmenta cada dia? una de dues, o la llei actual es insuficient o el corresponents professionals no saben o no poden aplicar-la, en qualsevol d’ambdues situacions, cal revisar, reformar o exigir que s’apliqui les accions necessàries per tal de que això no passi mes. Com deia al principi, a la meva joventut, ara fa mitja dècada ja passava, i jo pregunto en aquests 50 anys que hem fet, que ha fet la justícia, que ha fet el sistema educatiu, que hem fet les famílies per erradicar aquesta lacra? la realitat, es que si cada dia augmenta, es que no hem fet res.

Hi ha algunes frases que he llegit a l’article que ens tindrien que fer pensar seriosa i profundament, son per exemple “volem assenyalar culpables o solucionar el problema? també “el que cal fer es invertir mes en formació” o fins i tot “l’actual norma te prou eines per perseguir i castigar els casos” …

A veure, volem perseguir culpables? si … volem solucionar el problema? si … hem de invertir més en formació? sempre … hi ha eines per perseguir i castigar els culpables? si es que si, apliquem-les …

La formació sempre es bàsica i es el mes important, però mentre ens passem 50 anys parlant-ne i no fent res, d’aquí cinquanta anys en continuarem parlant, perquè no haurem fet res.

Formació si, però no formació per ser el numero u de la promoció, no per ser nomes mes competitius, no per ser aquell líder que anteposa nomes els criteris econòmics i productius a costa d’empitjorar i sovint intimidar a les persones del seu voltant, formació si, però formació per aprendre a ser persones, per aprendre a conviure, per aprendre a preservar el nostre entorn i el nostre futur … però com en tot, o ens hi posem o estem condemnant la nostra supervivència. Imatge de Gerd Altmann a Pixabay