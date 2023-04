Entitat de Base Associativa

Llegia aquest mati a la premsa, un article de l’Enric Badia al Regio7, que l’ICS ha convocat a tots els representants sindicals de la Catalunya Central a una reunió, amb la intenció de constituir, amb personal sanitari de Santpedor, una empresa perquè gestioni el Centre d’Asistencia Primària del municipi.

Segons els sindicats, es tracta de crear un nou model d’empresa, constituïda majoritàriament amb personal mèdic, per gestionar el CAP, o sigui una proveïdora privada externa de serveis. Per la seva part el Departament de Salut va explicar que volia fer una prova pilot a Santpedor amb la intenció d’estendre-la posteriorment a més municipis.

Fins aquí el resum de l’article, i a partir d’aquí els meus neguits, les meves pors i també altres possibles propostes. Jo mateix, com moltes altres persones, estem en l’anomenada Àrea Bàsica de Salut (ABS) a la que estem integrades les poblacions de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor. Amb aquesta proposta, el que es pretén es dividir aquesta ABS en dues, la de Sant Fruitós-Navarcles i la de Santpedor, i sembla ser que amb el mateix pressupost; així en que quedem, es problema de pressupost?, es problema der gestió? i al darrera que vindrà, tornar a fer més divisions, Sant Fruitós i Navarcles separats? i tot plegat gestionat per equips o empreses diferents?, una EBA per a cada poble?

Com sempre, els responsables de Sanitat ni es plantegen valorar ni tan sols recollir la opinió de la part més important dels CAP´s actuals, els usuaris, els pacients, els ciutadans … per cert nomes una petita referencia a la valoració que els usuaris, tenim actualment del funcionament del CAP: NEFASTA … agendes tancades, infermeria sobre saturada, mancança de metgesses i metges … no cal continuar, es el que ens trobem contínuament els usuaris.

La queixa NO es referent als professionals, que fan el que poden amb els minsos mitjans que tenen, no, la queixa es per a els dirigents de Salut, de l’ICS, i dels que siguin responsables de les barrabassades que contínuament fan, que conseqüentment fan minvar tan la qualitat com la quantitat del nostre servei sanitari. Un aclariment, encara que sembli que soc molt crític amb l’ICS, no es així, hi he col·laborat sempre que he pogut, la més recent en el programa Pacient Expert; el que passa es que soc de l’opinió que la gestió actual ha anat a la deriva i pot millorar molt, moltíssim.

I passem a una possible proposta: si es creu que la única solució per millorar el servei de l’atenció primària es constituir aquesta mena d’empresa, aquesta anomenada EBA, perquè no s’hi dona cabuda als pacients, que al cap i a la fi es qui paguem el cost de tot aquest “tinglado”? o com en tot allò que fan els dirigents, l’únic que volen es que paguem i que callem?

Reflexions finals, suposem que si l'ICS vol fer aquest canvi, es perquè creu que l'actual gestió no es la correcta, i jo pregunto, fins ara no ho han vist? mals dirigents tenim si no han vist que la gestió no es la correcta, fins que el servei al CAP ha arribat a ser NEFAST, si més no, parlo pel centre que m'afecta. Ah! Per cert, si volen tot això que dic ho podem parlar personalment, jo si estic disposat a escoltar-los a vostès. I ja per acabar, si algú pensa que per millorar la sanitat s'ha de privatitzar o semi-privatitzar, es que no te ni idea de fer gestió, ni de recursos humans, ni financera, ni de res. Si tenen dubtes, que ho entenc, com a mínim els hi recomano escoltar alguna de les associacions de sèniors jubilats que hi ha al nostre país, potser els ajudaran a veure la llum. Privatitzar s'ha demostrat que no es garantia de res, be si, es garantia de que la empresa adjudicatària busqui beneficis, i no precisament els dels usuaris.