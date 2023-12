Dit així sona fatal, divendres negre, he buscat a les xarxes el perquè d’aquesta denominació, i es curiós el gran nombre de versions sobre l’origen històric d’això anomenat “black friday”. Lligat a l’esclavisme, aquesta va ser una de les explicacions del seu origen, segons la qual els traficants d’esclaus baixaven els preus de cara a la temporada d’hivern, actualment descartada, una altra lligada al negoci de l’or, uns agents de borsa volien acaparar tot l’or del mercat i van subornar personatges importants, jutges inclosos, però el pla va fallar i el preu de l’or es va desplomar i molta gent es va arruïnar. Una altra versió parla de que amb motiu d’un partit de futbol americà entre l’exèrcit i la marina, la ciutat de Filadèlfia es va col·lapsar el divendres davant l’allau de persones que van arribar per a fer les seves compres de Nadal i assistir l’endemà a la trobada … en fi, diverses versions, les més punyents descartades.

Sigui quin sigui el seu inici, el moment actual ens presenta un “divendres negre” lligat única i exclusivament, com tantes altres coses, al consumisme pur i dur, on en teoria s’apliquen descomptes importants. Llegia a la premsa que la despesa amb targetes per compres en línia creix gairebé un 20% i les operacions presencials augmenten un 7% la setmana prèvia, i un altra titular ens fa coneixedors de que nomes un 14% dels productes van tenir descompte real, i jo em pregunto, això es veritat? aquesta dada significa que tota aquesta historia del “black friday” es una presa de pel? si continuem amb el detall del darrer titular, ens diu que en referencia als valors dels 30 dies anteriors, en la meitat dels casos, el 50%, els preus es van mantenir i en el 36% restant el preu del producte va ser molt més car.

Tot i el dubte de si aquesta campanya es realment beneficiosa pel consumidor, la realitat es que aquest increment del consum va lligat als sectors, sembla ser que els que van pujar més son els de lleure i restauració, i el cas contrari el del comerç minorista, que es va reduir. Cal destacar que tot i les facilitats de fraccionament actuals per les compres, una trampa més pels consumidors perquè va sumant fraccionament sobre fraccionament, el comerç minorista veu amb recel el "black friday", i per aquest motiu forces dels petits comerços se'n volen distanciar, promocions a costa de beneficis, que ja son minsos, l'aspecte laboral, horaris … tot un reguitzell de variables que no sempre ajuden a tirar endavant un negoci petit, un negoci local, el negoci de proximitat que cada dia li costa més mantenir la subsistència.