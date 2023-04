Entitat de Base Associativa – 2

Després del meu escrit d’ahir, Regio7 ha publicat un nou article del mateix periodista, amb la versió de l’ICS, https://www.regio7.cat/bages/2023/04/09/salut-afirma-santpedor-creara-entitat-85802274.html referent a la possible EBA al CAP de Santpedor, aprofitant la creació de ABS Santpedor i Castellnou.

El departament de Salut diu que no hi ha previst crear cap organització empresarial nova, per gestionar el nou CAP de Santpedor, en el context de la nova Àrea Bàsica de Salut, assegurant que no hi ha previst cap forma jurídica per iniciar un procés de privatització d’aquest equip.

L’ICS, diuen, és qui gestiona actualment aquest àrea bàsica i qui l’ha de gestionar en un futur; per continuar dient que l’equip d’atenció primària de Santpedor ha de preparar una proposta d’organització interna per quan sigui ABS, un treball que es troba “en fase embrionària”, i que el que es vol es que “els equips treballin de manera més autònoma i amb més capacitat de decisió”.

Ara toca que la directora de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya central i la delegada territorial del Departament de Salut, tinguin una reunió amb els sindicats per aclarir tot això. Pregunta: qui te raó? l’ICS o els sindicats? ens ho pot aclarir algú?

I aquí es on hem de tornar a intervenir-hi nosaltres, els usuaris, els pacients, si més no ja que no ens conviden a les reunions, unes reunions en les que es decidirà el futur de la nostra salut, de la sanitat del nostre país, si que hem de demanar, hem d’exigir que ens tinguin informats del que pensen fer, al cap i a la fi, en reafirmo en el que deia a l’anterior escrit, no oblidem que som nosaltres el que paguem tot aquest “tinglado” i en som i en serem els perjudicats o els beneficiats.

Les meves preguntes, els meus dubtes ara, amb aquesta nova perspectiva, van més enllà de les que feia inicialment, s’està estudiant la possibilitat de crear una EBA més endavant i això d’ara es una proba? perquè als usuaris/pacients no se’ns consulta? hi ha algun interès en privatitzar o semi privatitzar la sanitat a Catalunya? si del que es tracta es de crear una nova línia de treball sanitari, un protocol actualitzat del que ha de ser la Salut a Catalunya, perquè ens deixen a nosaltres, als usuaris del servei, al marge? perquè no ens integren en els grups d’opinió i de treball? imatge de josepsasa