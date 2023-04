Amb el primer enregistrament va néixer “A Cobert, la vida i la gent a SFB”, i això nomes va ser el principi, havíem de continuar amb més temes, amb més qüestions que poguessin ser d’interès general, i aquí va començar una tasca important, pensar en que es el que podíem programar per enregistrar de cara al futur.

Es van plantejar diversos temes … cinema, medicina, sentiments, experiències tan de caire personal com de caire social i global, i d’entre totes elles va néixer la voluntat de fer un programa referent al cinema, vam començar a treballar en una nova producció, que va acabar sent “El cinema, d’aquí al món” una conversa amb l’Esteve Soler, dramaturg, director de Cinema, les seves obres s’han traduït a 17 idiomes. Director del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya – CLAM. Membre de l’Acadèmia del Cinema Català i membre de la Acadèmia de Cine Español. Gerard Quinto, director de cinema. Isabel Casanova, fotògrafa i videografa digital. Amb la col·laboració d’en Joan Barbé, periodista, guionista i autor teatral, com a conductor de la taula rodona.

A l’Esteve, la Isabel i el Gerard, els hi hem d’agrair la seva enriquidora conversa, molt ben conduïda i cuidada per l’amic Joan Barbé, i de tot allò important que ens van dir referent al cinema, m’agradaria destacar, entre moltes altres qüestions, una de les seves primeres respostes … “en el cinema pot haver-hi coses més o menys importants, però el que no pots descuidar es la emoció, que ha de ser sempre allà al mig”.

En aquesta ocasió, a més dels convidats protagonistes de l’enregistrament que també es va fer a les instal·lacions del Museu de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages, que reitero una vegada més que es un espai encisador, ens van acompanyar la Laia Feliu regidora de l’ajuntament, la Rosa Camprubí presidenta de Brogit i en Jordi Julià en representació del Col·lectiu de Recerca Històrica.

Podria explicar-vos un munt d’anècdotes, o també us podria reproduir diverses frases de les que van dir ells tres, però tal i com ja vaig manifestar a l’anterior article, crec que el més interessant i el més important es que pugueu gaudir-ne personalment, i com ho podeu fer? … també trobareu aquesta entrevista a youtube. https://youtu.be/zHH1M7BhPmk