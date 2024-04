Viatges – La Revolució dels Clavells i els escriptors mallorquins

La Revolució dels Clavells i la cultura (I)

Quan l’any de la Revolució dels Clavells som a Lisboa per veure, sentir, olorar de prop aquell càntic a la llibertat que escrivia el poble (treballadors, soldats i oficials antifeixistes), també ens convertim en àvids espectadors teatrals. Dins les nostres minvades possibilitats econòmiques -alguns dels joves revolucionaris de començaments dels setanta no proveníem de famílies riques- aquells viatges s’aprofitaven per a comprar algun llibre prohibit, revistes esquerranes, o per a anar a veure films que encara no podien travessar la frontera; i, en el cas que ens ocupa, ens delia comprovar les possibilitats comunicatives del nou teatre sorgit de la Revolució dels Clavells (a part del material escrit que vaig portar de Portugal, tenc en el meu arxiu infinitat de diapositives d’aquells espectacles que tant m’impressionaren). (Miquel López Crespí)

Aleshores s’esdevenia en els escenaris portuguesos un fet molt remarcable: la conversió de la ridícula i esperpèntica revista portuguesa (plomes, simpleries, allotes en bikini, acudits de mal gust…) en un veritable instrument artístic i de revolta cultural i política. Record ara mateix Uma no cravo, outra na ditadura (que podríem traduir com “Una en el clavell, l’altra en la dictadura”). Una de les obres que més em va impressionar (i de les que serv més material) va ser Pides na Grelha (la PIDE era la terrible policia política de la burgesia feixista portuguesa; la traducció aproximada de Pides na Grelha seria “Pides dins la presó” o “Pides damunt la torradora”. Era vertaderament instructiu constatar aquesta “revolució” dins la concepció de la revista clàssica (la revolució política portuguesa afectava, i d’una forma notable, els fonaments del teatre reaccionari de Lisboa). A l’Estat espanyol el grup “Tàbano”, amb la famosa Castañuela 70 que tant influí en els nostres concepcions teatrals, havia provat de fer una cosa semblant com aquest 1974 ho feia el grup (cooperativa “Adóque”) autor del muntatge que comentam, Pides …pí.

Just acabats d’arribar d’aquell Portugal combatiu i antifeixista, la revista Triunfo analitza aquest important fenomen tetral que agitava tots els escenaris europeus -i especialment els de l’Estat espanyol- amb aquestes paraules signades per Fernando Lara. Comparant Uma no cravo… amb Pides na Grelha , el crític escrivia: “…resulta indudable la mayor concreción política, el saber con exactitud hacia dónde se quiere ir, efectuada por el equipo de ‘Adóque’ respecto a ‘Uma do cravo…’. Junto a la burla o la sátira en torno a la mitología del antiguo régimen, el ataque a la fuga de banqueros, como los Espíritu Santo, la ironía sobre las tradicionales ‘relaciones fraternales’ entre Portugal o Brasil (donde se hallan refugiados caetano y Thomas), el contraste entre los personajes populares y los pertenecientes a la burguesía cara al cambio de poder, la metamorfosis de un Hitler que ahora ‘quiere’ ser demócrata o la caricatura de Spínola, existe en ‘Pides na grelha’ un planteamiento teórico de fondo que -exteriorizado a través de la ligereza, el humor y el erotismo del género- revela un análisis previo muy detenido de la realidad portuguesa”.

Aquestes experiències portugueses que comentam eren una mica lluny de les magnífiques -i magistrals!- concepcions de, per exemple, Ricard Salvat i Maria Aurèlia Campmany a Barcelona. Recordem que pel 1960 s’hi havia fundant l’Escola d’Art Dramàtic “Adrià Gual”. Però, evidentment, seguidors del món escènic i les propostes de Maiakovski (el “teatre total”), ens interessava enormement la intelligent “suggerència” -pràctica diària!- dels escriptors i artistes antifeixistes. Subscriptors de la revista Serra d’Or , comprant cada setmana Triunfo , seguidors de Primer acto i -sempre segons les nostres possibilitats econòmiques que, com deia més amunt, no eren gaires-, anàvem a veure els espectacles -seriosos- que arribaven a Ciutat (poc i dolent). Com deia, aquests anys seixanta i començaments dels setanta, són els anys en els quals marquen època els gran muntatges de Ricard Salvat (que, per cert, l’any 1972 formaria part del jurat, juntament amb José Monleón, que a Alacant em donaria el premi “Carles Arniches” de teatre per l’obra Ara, a qui toca? ). S’estrenen, com una fita històrica en el teatre dels Països Catalans, Adrià Gual i la seva època (Salvat); Ronda de mort a Sinera (Salvat-Espriu); L’auca del senyor Esteve (Rusiñol); La bona persona de Sezuan (Brecht); Aquesta nit improvisem (Pirandello); Primera història d’Esther (Espriu); Les mosques (Sartre); Insults al públic (Handke). Un poc més tard (1970) Ricard Salvat és nomenat director del Teatre Nacional de Barcelona i ja cap a l’any 1973, a Roma, dirigeix Noche de guerra en el Museo del Prado (Alberti) i La nueva colonia , de Pirandello.

Però qui ens sedueix de veritat en aquell temps és Brecht (la seva concepció teatral, les obres, la poesia, la seva actitud de lluita militant contra el nazifeixisme i el capitalisme, i igualment contra la burocràcia). Mentrestant, llegim, assimilam intellectualment (en llibres que compram normalment o bé a les golfes de les llibreries) els experiments teatrals d’un “maleït” com Antonin Artaud, i també els de Peter Brook, Aimé Césaire (descobert en la revista cubana de literatura Casa de las Américas l’any 1967), Gombrowicz… A Barcelona ens impressionà -però no influí gaire en les nostres concepcions teatrals- els experiments provocadors del Living Theater. Tanmateix, malgrat ja aleshores intentaven situar com a “autèntic teatre revolucionari” la “provocació” (cridar al públic, llançar bocins de carn sangonosa, etc), això mai no ens impactà abastament. En el fons, ens interessa més la “provocació” summament pensada, lúcida, intelligent, de Brecht, que no pas el crit pel crit, l’insult pseudoprovocador. També teníem en compte les aportacions -en el camí de cercar un ‘teatre total’- de Maiakovski. En el fons, el maig del 68, les propostes revolucionàries dels situacionistes francesos (Raoul Vaneigem, Guy Debord), el mateix estudi dels textos de Meyerhold (assassinat per la burgesia “roja” estalinista), ens semblaven més interessants que la buidor de certes “provocacions”.

L’any 1974, en aquell Portugal alliberat per fi del feixisme, el teatre, la revista, esdevenien en la pràctica de cada dia -ho vèiem amb els nostres ulls- l’espectacle total, l’eina de subversió i entreteniment, d’aprenentatge de noves sensacions i idees que sempre havíem somniat en les nostres discussions, en les catacumbes illenques. Al costat de la revista revolucionària, A Comuna , a part dels muntatges revolucionaris que posava en escena, volia igualment modificar els esclerotitzats sistemes de funcionament teatral capitalistes (mitjans de finançament, relació -abolir!- actors-director). (Miquel López Crespí)

Escriptors mallorquins a Portugal: la Revolució dels Clavells i la cultura (i II)

A mitjans dels anys seixanta, i com tants d’altres autors (Palau i Camps, Alexandre Ballester, Llorenç Capellà, Soler i Antich, Jaume Vidal Alcover…), ens anàvem allunyant del “famós” “teatro regional”. Com hem explicat en diferents articles aquest “teatre” ens semblava el nivell màxim d’embrutiment i estupidització a què podien arribar uns empresaris i unes autoritats -les franquistes- per a mantenir eternament el poble en la ignorància.

Cal dir que, joves com érem, no teníem gaire contacte amb la “ceba”, els clans culturals mallorquins que, dificultosament, provaven de servar aspectes essencials de la nostra cultura lluny de l’embrutiment d’aquest “teatro regional”. Començàvem a conèixer les aportacions fetes per Guillem Colom, Llorenç Moyà, Jaume Vidal Alcover i altres (malgrat que fossen unes aportacions la majoria de vegades literàries). I, per tant, ens apropàvem culturalment i políticament molt més a les propostes de revolta teatral procedents de l’estranger. Esdevenir escolans de la buidor i la reacció no era -ni molt manco!- el nostre propòsit.

Aquests aspectes reaccionaris de determinades branques del teatre mallorquí ja vénen de molt lluny: vegeu el llibre de Joan Mas i Vives El Teatre a Mallorca a l’època romàntica (Barcelona, Curial, 1986). En el capítol “Preliminars” (pàg. 14), Joan Mas explica: “Joaquim Molas i Josep Maria Llompart s’han cansat de repetir que a Mallorca i a València la Renaixença va esser un fet suprastructural i estrictament literari, ja que no respon a un autèntic canvi social. Tanmateix pensam, i això no contradiu l’afirmació dels dos crítics que acabam d’esmentar, que al XIX mallorquí n’hi va haver, de canvi social, però no fou equivalent al del Principat. Consistí no en la florida i consolidació d’una alta burgesia industrial, com a la Catalunya estricta, sinó en el protagonisme social, i això no vol dir forçosament presa de poder, d’una classe mitjana provinent de la menestralia, que arraconà les forces de l’Antic Règim. Aquests grups, despectivament anomenats mossons, són caracteritzats i ridiculitzats en la literatura costumista pels seus afanys d’imitar l’aristocràcia o d’aspirar a un status social que no els correspon. Gregori Mir creu que els costumistes mallorquins caricaturitzen exclusivament els mossons, perquè es volien situar al costat dels grups que realment mantenien el control social. Sembla ser que el costumisme sovint es correspon amb una actitud força conservadora…”.

El cert és que el conservadurisme del teatre mallorquí (especialment el “regional”, exceptuant les importants aportacions de Pere Capellà, per posar-ne tan sols un exemple clar i llampant)) és el que -com a Jaume Vidal, Palau i Camps, Soler Antich, Llorenç Capellà-, ens allunya d’aquest món ranci, reaccionari i estantís. Josep Melià, malgrat certes simpaties sentimentals amb aquest tipus de teatre, en el pròleg que escriu a l’obra de Gabriel Janer Manila Implicació social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls (Barcelona, Dopesa, 1975), diu: “No és casualitat que els sectors que defensaren aquell tipus de teatre [el ‘teatro regional’] com a patrimoni propi, formassin part de l’estament dretà, clericalitzant, molt sovint, i més o menys pròxims a les formes de pietat beata i de moral reprimida i exigent” (pàg. 11).

Veurem ara el que diu Antoni Nadal en “Notes sobre els autors mallorquins contemporanis” (vegeu El teatre modern a Mallorca , pàgs, 9 a 21) analitzant la represa en els anys 1947-48 del teatre que en temps de la República controlà l’Església (autors al servei d’aquestes concepcions catòliques són Miquel Puigserver, Josep M. Tous i Maroto, Gabriel Fuster i Forteza, Gabriel Cortès…). Nadal hi escriu: “Es van repetir, doncs, els mateixos autors fins que la decadència biològica va obligar a substituir-los per uns altres de nous que, en conjunt, van ser cada vegada pitjors… El teatre ‘regional’ -el ‘costumisme somrient’, en paraules de Joan Mas-, observat amb una distància relativa, perquè encara gaudeix de vida, va contribuir a desintegrar la unitat de la llengua, a ofegar-la per reducció de temes. La qualitat literària era, a més ínfima. D’altra banda, el teatre ‘regional’ és una font valuosíssima per esbrinar el passat immediat”.

És d’aquesta història -del pou sens fons de la reacció cultural i política- que volem sortir quan ens deixam seduir, com tanta gent, pels muntatges de Ricard Salvat o de les companyies portugueses del temps de la Revolució dels Clavells (Adóque, A Comuna…). Marxar -malgrat fos per uns dies- de l’estantís ambient polític i cultural de Mallorca, era rebre una alenada d’aire vital. Anar al cinema, al teatre, portar llibres, revistes, parlar amb gent antifeixista d’altres contrades, ens servia per a continuar la lluita en la nostra terra amb més força i vigor que mai, ja que els elements quotidians que respiràvem aquí anaven encaminats a tallar de rel qualsevol iniciativa progressista -fos cultural o política- que sortís del nostre poble. Aquesta era la missió autèntica del franquisme: mantenir pels segles dels segles la població enmig d’una brutor cultural infinita.

L’any 1974, en aquell Portugal alliberat per fi del feixisme, el teatre, la revista, esdevenien en la pràctica de cada dia -ho vèiem amb els nostres ulls- l’espectacle total, l’eina de subversió i entreteniment, d’aprenentatge de noves sensacions i idees que sempre havíem somniat en les nostres discussions, en les catacumbes illenques. Al costat de la revista revolucionària, A Comuna , a part dels muntatges revolucionaris que posava en escena, volia igualment modificar els esclerotitzats sistemes de funcionament teatral capitalistes (mitjans de finançament, relació -abolir!- actors-director). A Comuna , per arribar millor al poble treballador, a la pagesia, als sectors d’estudiants revolucionaris i antifeixistes, renunciava a actuar en els teatres oficials i cercava el contacte amb la població mitjançant actuacions en locals sindicals, en teatres de barri o en espectacles en tallers i aules universitàries o fàbriques i places de poble. És el treball d’Adolfo Gutgin i de l’actor Joao Motta, entre molts i molts d’altres treballadors del teatre portuguès de la Revolució. Evidentment aquests eren els nostres mestres.

