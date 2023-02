Trobar les pel·lícules i sèries en català o VOSC a les plataformes: un costum

Quan vulguem mirar una pel·lícula o una sèrie en una plataforma (PrimeVideo, Netflix, Filmin…), val la pena que mirem les opcions d’àudio o subtitulat, perquè ja n’hi ha unes quantes que n’ofereixen la versió doblada al català o subtitulada en català. És una manera de no perdre’ns-ho. I és un costum que no costa tant d’agafar. Esmento especialment PrimeVideo, Netflix, Filmin… i hi podríem afegir Disney+, perquè ja van tenint material en català o en VOSC.