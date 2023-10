Tràiler: “Saben aquell”, de David Trueba, amb David Verdaguer com a Eugenio

El dia 1 de novembre de 2023 arriba a les pantalles “Saben aquell”, el film de David Trueba sobre l’humorista Eugenio, personatge interpretat per David Verdaguer. Se n’ha publicat el tràiler. Podem veure’l de la versió original en català (tot i que, com és normal, l’Eugenio fa com feia a la realitat, actuar en els seus espectacles en castellà amb deix), per bé que ara mateix el que circula té els títols en espanyol! Si no vaig errat, aquesta pel·lícula és de les que s’han beneficiat d’una subvenció important perquè sigui rodada en català i tingui bona producció.