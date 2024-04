Quinzena dels Cineastes 2024: la selecció opta per la posada en escena

És costum que, el dimarts després que s’hagi fet oficial la selecció del Festival de Canes, els responsables de la Quinzena dels Cineastes, amb el seu delegat general -Julien Rejl- al capdavant n’anunciïn la seva. I per tant, si dijous es va conèixer el gruix del que oferirà enguany el Festival, avui, ens han fet saber els títols que conformaran l’edició de 2024 de la Quinzena.

Al decurs de la roda de premsa d’aquest matí, tant la representant de la SRF (francesa societat de realitzadors de films) com el mateix delegat general de la Quinzena han remarcat la seva aposta, no pel guió, no pel càsting, etc. sinó per la posada en escena. Tant és així que després han publicat les paraules al respecte de Julien Rejl: En continuïtat amb l’anterior edició, la selecció del 2024 pretén menys cartografiar la producció mundial que traçar una línia editorial formada per apostes reals, obres que ens han entusiasmat i pel·lícules molt debatudes. És la singularitat de l’escriptura a través de la posada en escena la que ha estat la nostra brúixola principal; i la poesia, l’emoció, la imaginació i l’autenticitat, els nostres punts cardinals.

L’organització també ha remarcat un altre fragment del discurs de Rejl: Hem parat la mateixa atenció a totes les formes i les escriptures cinematogràfiques: ficció, documental, animació, cinema experimental, de gènere (comèdia, fantàstic, terror…), assaig. Totes les pel·lícules, tant les més esperades com les més discretes, han estat preses en consideració pel comitè de selecció amb la mateixa amabilitat. La Quinzena continuarà celebrant el cinema en tota la seva diversitat.

Els llargmetratges de la 56a Quinzena.

De Paulo CARNEIRO, “A savana e a montanha” / “Savanna and the Mountain”. País del cineasta: Portugal. Text de presentació de la Quinzena: Hi havia una vegada la Revolució en un petit poble portuguès. “A savana e a montanha” és un documental híbrid on destaquen els vilatans que escenifiquen la seva pròpia lluita –encara actual– contra un pla governamental d’extracció de liti que amenaça la seva terra. És una pel·lícula de resistència generós i divertit, una balada en cançons, un western rural que recorda el cinema de Moullet o Guiraudie.

De CHIANG Wei Liang i You Qiao (Aimee) YIN, “Mongrel” / “白衣蒼狗”. País dels cineastes: Taiwan. Informació: Òpera prima. Text de presentació de la Quinzena:

De Thierry DE PERETTI, “À son image” / “In His Own Image”. País del cineasta: França. Text de presentació de la Quinzena:

D’ India DONALDSON, “Good One“. País de la cineasta: EUA. Informació: Òpera prima. Text de presentació de la Quinzena:

De Hala ELKOUSSY, “East of Noon” / “Sharq 12”. País de la cineasta: Egipte. Text de presentació de la Quinzena:

De Sophie FILLIÈRES, “Ma vie Ma gueule” / “This Life of Mine”. País de la cineasta: França. Film inaugural de la Quinzena. Text de presentació de la Quinzena:

De Mahdi FLEIFEL, ” To a Land Unknown“. País del cineasta: Palestina, Dinamarca. Text de presentació de la Quinzena:

De Karan KANDHARI, “Sister Midnight“. País del cineasta: Índia. Text de presentació de la Quinzena:

De Yôko KUNO i Nobuhiro YAMASHITA, “Ghost Cat Anzu” / “Anzu, chat-fantôme” / “Bakeneko Anzu-chan”. País dels cineastes: Japó. Text de presentació de la Quinzena:

De Cristóbal LEÓN i Joaquín COCIÑA, “Los hiperbóreos” / “The Hyperboreans”. País dels cineastes: Xile. Text de presentació de la Quinzena:

De Carson LUND, “Eephus“. País del cineasta: EUA. Informació: ôpera prima. Text de presentació de la Quinzena:

De Patricia MAZUY, “La Prisonnière de Bordeaux” / “Visiting Hours”. País de la cineasta: França. Text de presentació de la Quinzena:

De Jean-Christophe MEURISSE, “Les Pistolets en plastique” / “Plastic Guns”. País del cineasta: França. Film de cloenda de la Quinzena. Text de presentació de la Quinzena:

De Caroline POGGI i Jonathan VINEL, “Eat the Night“. País de la cineasta: França. Text de presentació de la Quinzena:

De Matthew RANKIN, “Une langue universelle” / “Universal Language”. País del cineasta: Canadà. Text de presentació de la Quinzena:

D’ Eryk ROCHA i Gabriela CARNEIRO DA CUNHA, “A queda do céu” / “The Falling Sky” / “La Chute du ciel”. País dels cineastes: Brasil. Text de presentació de la Quinzena:

De Hernán ROSSELLI, “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado” / “Something Old, Something New, Something Borrowed”. País del cineasta: Argentina. Text de presentació de la Quinzena:

De Ryan J. SLOAN, “Gazer“. País del cineasta: EUA. Informació: Òpera prima. Text de presentació de la Quinzena:

De Tyler TAORMINA, “Christmas Eve in Miller’s Point“. País del cineasta: EUA. Text de presentació de la Quinzena:

De Jonás TRUEBA, “Volveréis” / “The Other Way Around” / “Septembre sans attendre”. País del cineasta: Espanya. Text de presentació de la Quinzena:

De Yôko YAMANAKA, “Desert of Namibia” / “Namibia no sabaku). País de la cineasta: Japó. Text de presentació de la Quinzena:

Sessió Especial -dedicada a evocar un autor consagradíssim-.

De Chantal AKERMAN, “Histoires d’Amérique: Food, Family and Philosophy” / “American Stories: Food, Family and Philosophy”. País de la cineasta: Bèlgica. Text de presentació de la Quinzena:

Informació sobre algunes d’aquestes pel·lícules:

Reprodueixo tot seguit la informació sobre algunes d’aquestes pel·lícules (poques) publicada anteriorment en aquest blog, als apunts sobre rumors de Canes 2024:

De Sophie FILLIÈRES i els seus fills, “Ma vie Ma geule” / “This Life of Mine“. Producció: França. Guió: Sophie Fillières. Amb Agnès Jaoui, Philippe Katerine, Édouard Sulpice, Angelina Woreth. Nota sinòptica: Una dona a la qual el sentit de si mateix comença a desfer-se quan compleix els 55 anys. Sinopsi: La Barberie Bichette, a qui per disgust seu li diuen Barbie, pot haver estat bonica, potser estimada, potser una bona mare per als seus fills, una col·lega fiable, una gran amant, sí potser… Avui, de vegades és fosc, de vegades violent, sovint és absurd i li fa gràcia tenir… 55 anys. Fatal, inevitable, però què pot fer avui amb ella mateixa, amb els altres, amb la vida en definitiva… La Barbie per fi s’enlairarà, literalment, i estarà en un altre lloc, a l’altra banda de les coses, a les altures salvatges d’Escòcia, que la seva vida s’obrirà de nou, inesperada i lluminosa… Informació: La guionista, -puntualment- actriu (“Anatomia d’una caiguda” i “Victoria”, ambdues de Juntine Triet) i cineasta Sophie Filllières va morir poc després d’acabar el rodatge de “Ma vie Ma geule” i els seus fills s’han dedicat a enllestir-ne la postproducció. VI: The Party Film Sales. DF: Jour2Fête. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Patricia MAZUY, “La Prisonnière de Bordeaux” / “Visiting Hours”” (“Portraits trompeurs”, “Les prisonnières”,“Alma et Mina”). Producció: França (Rectangle Productions*, Picseyes, Arte). Guió: Patricia Mazuy, Pierre Courrège, François Bégaudeau, a partir d’una idea original de Pierre Courrège. Amb Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, Robert Plagnol, Lionel Dray. Nota sinòptica: L’Alma, sola a la seva preciosa casa adossada, i la Mina, una mare soltera als suburbis, han organitzat la seva vida al voltant de l’absència dels seus marits, que són reclusos al mateix centre penitenciari. Durant una visita, les dues dones coincideixen i inicien una amistat tan improbable com tumultuosa… Informació: Aquesta pel·lícula se la identifica amb noms molts diferents (Portraits trompeurs, Les prisionnières, La prisionnère deBordeaux, Alma et Mina). Francesa, d’orígens tunisians, Hafsia Herzi du ja una considerable carrera com a intèrpret -de manera destacada, per a Abdellaatif Kechiche– , és també directora i guionista dels seus propis films i aquest 2024 protagonitza el cartell de la Setmana de la Crítica de Canes. La gran actriu Isabelle Huppert ja va treballar amb Patricia Mazuy, encarnant Madame de Maintenon a “Saint-Cyr” (2000), film de la cineasta que va participar a Un Certain Regard del Festival de Canes i va guanyar el premi Jean Vigo. Patricia Mazuy va començar al cinema amb curtmetratges, com ajudant de muntadora i muntadora (de “Sense sostre ni llei” -Agnès Varda, 1985-, al costat de la directora). La seva òpera prima fou “Peaux de vaches” (1989), amb Sandrine Bonnaire i Jean-François Stévenin -drama en què una dècada després que un home hagués mort en un accident en una part aïllada del camp francès, una família passa comptes dels fets- i tot seguit es posa a dirigir episodis de sèries nord-americanes, signa un documental de divulgació científica sobre els bovins i manipulació genètica i, el 1993, realitza el capítol “Travolta et moi” de la sèrie d’Arte ‘Tous les garçons et les filles de leur age‘, premiat al Festival de Locarno -en el qual una adolescent fascinada per John Travolta queda amb un noi lector de Friedrich Nietzsche que vol seduir-la-. A continuació es passa tota una colla d’anys preparant “Saint-Cyr” -film ambientat a finals del segle XVII, quan dues noietes normandes, arriben a Saint-Cyr, l’escola creada per Madame de Maintenon per a educar les filles de la noblesa arruïnada per les guerres i fer-les dones lliures; però després d’una vida de degradació i intriga, Madame de Maintenon tem els focs de l’infern i es confia a un home de l’Església per tornar l’escola al camí de la puresa, encara que això signifiqui negar les seves promeses de llibertat- i, després, no va reaparèixer fins el 2004, en què va codirigir amb el seu company Simon Reggiani el documental barrejat amb ficció i diguem-ne còmic “Basse Normadie“, sobre un home que va al Saló de l’Agricultura… per llegir Dostoievski dalt d’un cavall davant de mil pagesos. I nova aturada -com a directora, ja que de treballar, treballa, en projectes i també com a guionista i actriu-, i torna el 2011 amb “Sport de filles“, cinta ambientada al món eqüestre, que es projecta a la Piazza Grande del Festival de Cinema de Locarno, amb Marina Hands, Bruno Ganz i Josiane Balasko -en la qual, una geneta està disposada a fer qualsevol cosa per viure la seva passió per la doma, malgrat la seva modesta condició-. I salta al 2018, quan enllesteix “Paul Sanchez est revenu“, thriller en què Laurent Laffite es posa en la pell d’un criminal buscat des de fa deu anys, que reapareix a l’escena del crim… Finalment, el seu darrer treball per al cinema havia estat “Bowling Saturne“, thriller dramàtic -en Competició al Festival de Locarno- en què intervé com a actor el seu fill Achille Reggiani -quan el seu pare mor, un policia ambiciós ofereix la gestió de la bolera que acaba d’heretar al seu germanastre marginal, però l’herència és maleïda i enfonsarà els dos homes en un abisme de violència-. VI: Les Films du Losange. DF: Les Films du Losange. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Unifrance (fr), CBO-Box Office (fr), Wkp, altres enllaços. FOTO: Patricia Mazuy.

Els curtmetratges de la 56a Quinzena.

De Jules FOLLET, “Les Météos d’ Antoine” / “Antoine, Élise and Léandre”. País del cineasta: França.

De Nate LAVEY, “Very Gentle Work” / “Travail très soigné”. País del cineasta: EUA.

D’ Inês LIMA, “O jardim em movimento” / “The Moving Garden”. País de la cineasta: Portugal.

De Frederico LOBO, “Quando a terra foge” / “When The Land Runs Away” / “Quand la terre se dérobe”. País del cineasta: Portugal.

De Rayane MCIRDI, “Après le soleil” / “After the Sun”. País del cineasta: França, Algèria.

De Nguyễn Trung NGHĨA, “Mulberry Fields” / “Một lần dang dở”. País del cineasta: Vietnam.

De Kim Lêa SAKKAL, “Immaculata”. País de la cineasta: Líban.

D’ Agustina SÁNCHEZ GAVIER, “Nuestra sombra” / “Our Own Shadow”. País de la cineasta: Argentina.

De Kōji YAMAMURA, “Extremely Short” / “Totemo mijikai”. País del cineasta: Japó.

D’aquí a uns dies publicaré un apunt dedicat als llargmetratges i un altre sobre els curts.