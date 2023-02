Oscars: més expectatives a les sales de cine que a les plataformes

A dia 4 de febrer de 2023, sense disposar de dades econòmiques que ho avalin, tinc la ferma impressió que, en l’actual convocatòria dels Oscar, hi ha molta més expectativa per les pel·lícules que s’estrenen a les sales de cine que no pas les que hi ha a les plataformes.

Hi ha molt poc ressó de films amb moltes nominacions com Tot a la vegada a tot arreu (11 nominacions) i Res de nou a l’oest (9 nominacions), que fa un cert temps que són a les plataformes. En canvi, Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola / The Banshees of Inisherin (9 nominacions) i The Fabelmans (7 nominacions), que s’estan estrenant comercialment aquests dies als cines, convoquen l’interès dels cinèfils i esperem que del públic en general. Sobretot aquests títols.

Certament, les novetats atrauen més; però diria que encara hi ha el factor col·lectiu, social, que fa bones les sessions en sales, en contraposició al consum individual a casa, davant del televisor o de la pantalla d’ordinador/tablet…

Foto: Almas en pena de Inisherin / Les Banshees d’Inisherin / Gli spiriti dell’isola / The Banshees of Inisherin