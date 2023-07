Notícies de la Mostra de Venècia 2023

La vaga dels actors nord-americans està complicant molt la vida a la Mostra de Venècia 2023 (30 d’agost – 9 de setembre). Falten pocs dies perquè se n’anunciï la selecció i hi perillen els films amb intèrprets estatunidencs, ja que una de les condicions de la seva mobilització és que no participin en la promoció de les pel·lícules i, sense ‘estrelles’ que hi donin suport públicament, els productors no veuen al·licient a presentar el seu material al certamen (i, de fet, ja s’estan ajornant les estrenes previstes de força films). De moment, ja se sap que, per aquest motiu, han retirat de la Mostra “”Challengers” / “Rivales”, de Luca Guadagnino, que protagonitzada per Zendaya, Josh O’Connor i Mike Faist, s’havia prèviament anunciat com a títol d’inauguració del Festival.

El seu rol inaugural l’assumirà la producció italiana “Comandante“, d’Edoardo De Angelis, protagonitzat per Pierfrancesco Favino, que ens situa a l’inici de la Segona Guerra Mundial, quan Salvatore Todaro comanda el submarí Cappellini de la Regia Marina. Som a l‘octubre de 1940, mentre Todaro navega per l’Atlàntic, a la foscor de la nit s’enfronta a un vaixell mercant armat que viatjava amb els llums apagats i l’enfonsa amb trets de canó. I és en aquest punt que el comandant pren una decisió destinada a fer història: salvar els 26 nàufrags belgues condemnats a ofegar-se enmig de l’oceà per desembarcar-los al port segur més proper, tal com exigeix ​​la llei del mar. Per acollir-los a bord es veu obligat a navegar a la superfície durant tres dies, fent-se visible a les forces enemigues i posant en perill la seva vida i la dels seus homes.

També s’ha avançat que J.A. Bayona tindrà l’honor de cloure la 80a Mostra veneciana amb la seva “La sociedad de la nieve“, thriller de supervivència (basat en el llibre homònim, de Pablo Vierci, amb guió de J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques i Nicolás Casariego) sobre la tragèdia dels Andes de 1972, quan un avió s’hi estavellà i els supervivents van bregar de valent per a sortir-se’n, arribant al canibalisme. El vol 571 de la Força Aèrea Uruguaiana, que duia un equip de rugby a Xile, es va estavellar contra una glacera al cor dels Àndes. Només en van sobreviure 29 dels 45 passatgers. Atrapats en un entorn inaccessible i hostil, es van veure obligats a recórrer a mesures extremes per a mantenir-se amb vida. Està protagonitzat per Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka i Tomas Wolf.

Sorprèn el disseny del cartell d’aquest any de la Mostra de Venècia, perquè trenca amb l’austeritat que el caracteritzava els darrers anys. N’és autor l’il·lustrador italià Lorenzo Mattotti, que ha declarat: s’inspira en la tradició del cinema on-the-road i d’aquesta manera busca expressar sentiments de llibertat, aventura i descoberta de nous territoris. He jugat amb gràfics per representar nous mons per explorar a través del Cinema.