“Furiosa: A Mad Max Saga”, de George Miller, primer títol confirmat del Festival de Canes 2024

Era ja, més que un rumor, un clamor, que “Furiosa: A Mad Max Saga” / “Furiosa: de la saga de Mad Max”, de George Miller, aniria al Festival de Canes d’enguany i aquesta tarda ho acaben de confirmar els responsables del certament: Nou anys després de Mad Max: Fury Road, la famosa saga del director, guionista i productor australià George Miller torna a la Croisette! -diuen- Durant una sessió de gala Fora de Competició al Grand Théâtre Lumière del Palais des Festivals el dimecres 15 de maig, es donarà a conèixer l’esperada “Furiosa: A Mad Max Saga” en presència del repartiment amb Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth i Tom Burke al capdavant.

Nota sinòptica: Spin-off i preqüela que s’ambienta 15 anys immediatament abans de “Mad Max: Fury Road” (2015) i serà la cinquena pel·lícula de la franquícia Mad Max, centrada en els orígens de la guerrera renegada Furiosa, abans de la seva trobada amb Mad Max i fer-hi equip.

Sinopsi: Quan el món s’enfonsa, la jove Furiosa (Anya Taylor-Joy) és arrabassada de Green Place of Many Mothers i cau en mans d’una gran horda de ‘bikers’ liderada pel Senyor de la Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Escombrant el Wasteland es troben amb la Ciutadella presidida per The Immortan Joe. Mentre els dos tirans lluiten pel domini, la Furiosa ha de sobreviure a moltes proves i va reunint mitjans per trobar el camí cap a casa.

Vídeo: Tràiler (ang).

Producció: Austràlia, EUA.

Guió: George Miller, Nick Lathouris.

Distribuïdora mundial: Warner Bros. Estrena mercat espanyol: 24.05.2024. Estrena mercat francès: 22.05.2024. Estrena mercat italià: 23.05.2024.

Perfil del director: Polifacètic home de cinema, l’australià George Miller va debutar com a director de llargmetratges amb “Mad Max” (1979), que no només va a donar a conèixer l’actor Mel Gibson, sinó que va encetar la llarga, exitosa i comentadíssima saga postapocalíptica, que seguí amb “Mad Max 2, el guerrer de la carretera” (1981) i “Mad Max i la cúpula del tro” (1985), reprenent-la el 2015 amb “Mad Max: Fury Road” –presentada Fora de Competició al Festival de Canes-. Però Miller no és només director de films d’acció (trepidant, en el cas de la saga): li devem, entre d’altres, la comèdia fantàstica -en tots els sentits del terme- “Les bruixes d’Eastwick” (1987), el drama biogràfic “L’oli de la vida” (1992), una cinta d’aventures com “Babe, el porquet a la ciutat” (1998), el film d’animació “Happy Feet” (2006)… i encara “3.000 anys esperant-te“, fantasia encantadora, màgica, i alhora extravagant, en què Tilda Swinton coneix un geni de la llàntia i, tot i que escèptica, li acaba formulant un desig. Aquest darrer film es va estrenar amb tots els honors Fora de Competició a Canes 2022 i és que George Miller té bon lligam amb el certamen, havent-ne estat membre del Jurat en tres ocasions (1988, 1999 i, president, el 2016).