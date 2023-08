El nou film de Hayao Miyazaki inaugurarà el Festival de Sant Sebastià 2023

Ho ha anunciat aquest matí el Festival de Sant Sebastià: la pel·lícula “The Boy and the Heron” / “Kimitachi wa Do Ikiruka”, del veterà mestre japonès Hayao Miyazaki, inaugurarà la 71a edició del certamen, fora de competició, el dia 22 de setembre (15 dies després que el film s’ha projectat al Festival de Toronto).

El mateix Miyazaki n’ha escrit el guió, inspirant-se en en la novel·la ‘How Do You Live‘, de Genzaburô Yoshino, en què se segueix el creixement psicològic d’un adolescent mitjançant interaccions amb els seus amics i el seu oncle.

Joe Hisaishi, habitual compositor de les pel·lícules de Miyazaki, en signa també la banda sonora en aquesta ocasió.