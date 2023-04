El cinema cal veure’l a les sales, però…

El cinema cal veure’l a les sales de cine. A poder ser, amb una pantalla gran (com més gran, millor) i amb bon so. I, posats a demanar, acompanyats de públic (si és possible, que no mengin crispetes ni caramels, ni beguin coca-coles, ni facin tufa de cap producte venut a l’entrada, ni parlin fort entre ells…). Veure una pel·lícula així és una experiència immersiva sense parió, que havia estat a l’abast i ho podria seguir estant.

Abans m’agradava posar-me a la setena fila, ben endavant; ara, en canvi, sobretot des que hi ha les sales en grades, solc situar-me cap a la fila 9 o 10, agafant una certa distància de la pantalla, a una alçada que m’hi permet un cert tuteig (sense que hagi d’aixecar el cap per a mirar-la). M’hi trobo millor, com en una posició més adequada per a reflexionar sobre el que hi vaig veient.

Però… no vaig gaire al cine, aquests darrers anys veig més pel·lícules pel televisor o a l’ordinador, perdent-me aquelles bones sensacions i la immersió en els films. La raó? Són diversos els motius (horaris, vehicle, etc.), però sobretot és perquè a prop no tinc una oferta de pel·lícules que se’m faci atractiva. I desplaçar-me kilòmetres em costa (tant que havia viatjat abans, per veure’n, a Barcelona o Girona!). A més, esclar, quan m’hi atanso, ho solc fer a mitja setmana, que no hi ha gaire públic, ni crispetes, ni coca-coles, ni gaire ferums, ni he de sentir normalment massa converses indesitjades d’altri…

El delegat general del Festival de Canes, en la seva compareixença davant la premsa el dia 13 d’abril per a presentar la 76a edició del certamen, va fer una defensa aferrissada, encesa, de la visió dels films en sales. I té raó. Però, per posar un exemple, quantes pel·lícules de Canes 2022 hauria vist jo si no fos per les plataformes que ens les ofereixen? O quants kilòmetres no hauria hagut de fer (benzina, pàrquing, hores de viatge…) per a veure-les lluny del meu poble?