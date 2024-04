El cartell del Festival de Canes 2024

Tota la bellesa poètica, la màgia hipnòtica i l’aparent senzillesa del cinema sorgeixen en aquesta escena extreta de “Rhapsody in August” del gran mestre japonès Akira Kurosawa. Aleshores tenia 81 anys. En aquesta pel·lícula presentada fora de competició al Festival de Canes l’any 1991, una àvia víctima del bombardeig de Nagasaki el 9 d’agost de 1945 transmet als seus néts i al seu nebot nord-americà la seva fe en l’amor i la integritat com a defensa contra la guerra. Amb tanta tendresa com meditació. La penúltima pel·lícula del cineasta (..) recorda la importància d’unir-se i buscar l’harmonia en totes les coses.

Mirall de la sala de cine, aquest cartell pretén celebrar el 7è Art, amb encisament. Com que ofereix veu a tothom, el cinema permet l’emancipació. Com que recorda les ferides, lluita contra l’oblit. Com que és testimoni dels perills, demana la unitat. Com que alleuja el trauma, ajuda a refer els vius.

En un món fràgil que qüestiona constantment l’alteritat, el Festival de Canes reafirma una convicció: el cinema és un santuari universal d’expressió i de compartir. Un lloc on la nostra humanitat està escrita tant com la nostra llibertat.

Així presenten els organitzadors de la 77a edició del Festival de Canes el que en serà el cartell oficial.

Aquest cartell ha estat dissenyat per Hartland Villa (Lionel Avignon, Stefan de Vivies).

Crèdit del cartell: © Shochiku Co., Ltd. / Kurosawa Prod. – Disseny gràfic: © Hartland Villa

Fotograma de “Rhapsody in August” d’Akira Kurosawa (1991)

*****

Podem comparar el cartell d’enguany amb els d’edicions anteriors (no estan tots per ordre, ni hi són tots). Jo diria que el de 2024 respira ‘bonhomia’ però no té la força visual d’alguns d’altres anys.

