El cartell del Festival de Canes 2023 consisteix bàsicament en aquesta fotografia de l’actriu Catherine Deneuve, del primer de juny de 1968, en una platja prop de Saint-Tropez, presa durant el rodatge de “La Chamade” / “Heartbeat” / “El amor es un extraño juego”, d’Alain Cavalier (crèdit de la foto : Jack Garofalo/Paris Match/Scoop). Però com que és el cartell, ha de portar les lletres que identifiquen l’edició del certamen, les dates, el logotip, etc. i han decidit fer malbé l’impacte de la fotografia endinyant-hi en color blanc el lletram sobre el fons negre de l’abric de la protagonista, talment un reguitzell de botons de dalt a baix. I cal saber que, del cartell, n’hi ha una altra versió (que podeu veure al peu d’aquest apunt), horitzontal, en què les lletres van en negre sobre el cel, cosa que tampoc és que millori. Jo no hi entenc res de disseny gràfic, però em sembla un dels pitjors pòsters dels darrers anys. Disseny del cartell: Foto © Jack Garofalo/Paris Match/Scoop – Creació gràfica © Hartland Villa.

En presentar-lo, els responsables del certamen han deixat anar un panegíric de l’actriu francesa, de qui diuen que és una encarnació de cinema, lluny de les convencions i de les conveniències. Sense concessions però sempre propera a les seves conviccions, mal sigui anant a contra-corrent de l’època. En repassen la seva trajectòria i la qualifiquen d’icona, una icona (diuen) que no ha estat mai rígida i fa viu el seu art. Deneuve encarna a la seva manera (afegeixen) la riquesa del cinema que el Festival vol defensar: films d’autors però també pel·lícules populars de qualitat. En recorden el seu compromís públic i el seu vincle amb Canes i arrodoneixen la retòrica del text tot dient: Alegre, insolent i novel·lesca, una noia amb llargs cabells rossos somriu, confiada, al seu futur. És una certa màgia que Catherine Deneuve encarna, pura, incandescent i de vegades transgressora. És aquesta màgia que no pot ser dita que el 76è Festival Internacional del Film fa ressonar amb aquest cartell intemporal. Per a tornar afirmar el present gloriós del cinema i mirar el seu futur ple de promeses. Perquè Catherine Deneuve és el que el cinema ha d’enrecordar-se de ser: intangible, audaç, irreverent. Una evidència. Una necessitat.

Catherine Deneuve farà 80 anys l’octubre.