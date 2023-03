El blog ‘Club 7 Cinema’ fa 18 anys

Avui, 1 de març de 2023, fa 18 anys que vaig encetar aquest blog, ‘Club 7 Cinema’, amb l’apunt ‘La noia del milió de dòlars’. El blog el vaig tenir aturat entre el 31.01.2017 i el 10.11.2021, perquè una sèrie de problemes personals i un cert distanciament temporal del cinema me’l van fer abandonar; però d’ençà novembre del 2021, n’he reprès l’activitat -també després que, durant la pandèmia, m’empassés molt de cinema, reconnectant-hi, gràcies a les plataformes-.

Escriure sobre les pel·lícules, m’ajuda a pensar-les i a repensar-les, a acabar de conformar-me’n l’opinió que me n’he fet tot veient-les. El blog em dona aquesta oportunitat, així com em resulta una eina profitosa per a llegir el que en diuen els crítics del cinema (sobretot, sobretot, d’autor) que es va fent i estrenant, per a seguir l’actualitat que m’interessa, per a dir-hi la meva… En ser de lectura i visualització pública, el blog, permet que el que escric pugui ser compartit per vosaltres: si us interessa, millor, n’estic satisfet.

Per mi també és un entreteniment -oimés ara, que estic jubilat de la feina!-, escrivint -en català, com m’agrada!-, posant enllaços als textos, enriquint-ho amb fotografies, buscant-ne el material, estant amatent a les notícies… i, esclar, veure pel·lícules! A tot plegat hi dedico moltes hores, que són un plaer i un profit personal.

Que el blog estigui en l’entorn de ‘Vilaweb’ ajuda molt a la seva difusió -sobretot quan els blogs hi sortim a la portada-. I des de la irrupció de les xarxes socials -un pèl més cap aquí-, compartir els apunts a Facebook i a Twitter també hi ha fet i hi fa molt perquè sigui conegut el contingut del ‘Club 7 Cinema’. Ho sento una mica per la gent de Malgrat i les meves amistats personals, perquè els castigo molt amb els meus apunts de cinema al Facebook; però espero que comprenguin que ‘aguantant-me’ n’ajuden a la difusió. I moltes gràcies als que els comparteixen!

Espero que ‘Club 7 Cinema’ pugui fer molts anys més.

Aprofito l’avinentesa per a agrair a la meva dona i als amics l’empenta que m’han donat per a reprendre l’activitat del blog.

FOTO: “La noia del milió de dòlars”, la del primer punt del blog.