Represa i nou enfocament

Les coses no han anat com m’havia imaginat. Pensava que, en jubilar-me de la feina i tenir més temps, reactivaria aquest blog. En canvi, ja ho veieu, d’ençà el març de 2020 que no hi havia fet cap apunt. Amb la pandèmia i quedar-me a casa he vist més pel·lícules que mai de la meva vida, a través de Filmin, Netflix, Movistar (moltes en VOSC); però he perdut l’esma de dir-ne res, fins i tot de pensar-hi. M’he anat “passivitzant”. A les sales de cine no hi he tornat fins fa una setmana, que vaig anar a veure “La crónica francesa” (The French Dispatch), de Wes Anderson. I ahir, per veure “El último duelo”, de Ridley Scott. Des de fa gairebé 2 anys que gairebé no llegeixo cap crítica i, quan ho faig, em sento cada vegada més allunyat del llenguatge i els conceptes que empren. Fins i tot quan rellegeixo algun escrit meu de fa temps, no m’hi acabo de reconèixer. Tanmateix, així com he reprès l’anada als cines, també vull tornar a escriure de cinema, perquè escriure m’agrada i vull tornar a pensar el que veig i, si és el cas, abocar-ho en algun lloc.

Vull començar a escriure de les pel·lícules que veig. No crec que aquests “posts” tinguin el menor interès per a ningú. M’hauria agradat no fer-los públics, però no he sabut trobar l’opció perquè quedin en privat. O sigui que, si acabeu llegint-los, ja perdonareu el temps que us hagi fet perdre. Seran petits articles, elaborats a la manera d’exercici per a practicar, per a treure rovell al fet d’escriure i al de pensar sobre el que veig. També intentaré que no siguin res semblant a crítiques, encara que em quedin comentaris probablement obvis. Aquests escrits els desaré a l’apartat “Exercici” (i ja em perdonaran tots els que em diuen que he de fer “exercici” perquè estic massa gras, que no me’n vull enfotre). No sé pas si hi posaré fotografies, perquè la intenció és practicar l’escriptura.

No sé el temps que durarà aquest nou enfocament, ni tan sols si recuperaré mai l’estructura anterior del blog (ja no vaig a festivals, etc.). Ara com ara, el que m’importa és “exercitar-me”.