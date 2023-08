Dimecres 30 d’agost, a Venècia 2023

Jornada inaugural a Venècia 2023, amb la projecció del film d’obertura i primer títol a competició, els curtmetratges en concurs, l’arrancada de les Jornades dels Autors i el Lleó d’Or a la Carrera de Liliana Cavani (de qui se’n projecta l’última pel·lícula).

Mostra de Venècia 2023. Competició.

D’Edoardo DE ANGELIS, “COMANDANTE“. Durada: 2h35. Producció: Itàlia. Amb Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D’Amico, Paolo Bonacelli. Guió: Edoardo De Angelis, Sandro Veronesi.Ens situa a l’inici de la Segona Guerra Mundial, quan Salvatore Todaro comanda el submarí Cappellini de la Regia Marina. Som a l‘octubre de 1940, mentre Todaro navega per l’Atlàntic, a la foscor de la nit s’enfronta a un vaixell mercant armat que viatjava amb els llums apagats i l’enfonsa amb trets de canó. I és en aquest punt que el comandant pren una decisió destinada a fer història: salvar els 26 nàufrags belgues condemnats a ofegar-se enmig de l’oceà per desembarcar-los al port segur més proper, tal com exigeix ​​la llei del mar. Per acollir-los a bord es veu obligat a navegar a la superfície durant tres dies, fent-se visible a les forces enemigues i posant en perill la seva vida i la dels seus homes. Comentari del director del Festival: un gran esforç de producció amb un gran repartiment. Film inaugural de la Mostra (perquè se n’ha retirat “Challengers” / “Rivales”, de Luca Guadagnino, inicialment programada per obrir el certamen). Enllaços: IMDB , MyMovies. | DI: 01.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Liliana CAVANI, “L’ORDINE DEL TEMPO“. Durada: 1h53. Producció: Itàlia, Bèlgica. Amb Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina. Guió: Liliana Cavani, Paolo Costella, Carlo Rovelli, basat en en llibre ‘L’ordre del temps‘, de Carlo Rovelli, que explora la complexitat i el misteri del temps físic i existencial. I si descobríssim que el món podria acabar en qüestió d’hores? Això és el que li passa un vespre a un grup de vells amics que, com cada any, es troben en una vil·la al costat del mar per celebrar un aniversari. A partir d’aquell moment, el temps que els separa de la possible fi del món semblarà fluir de manera diferent, ràpida i eterna, durant una nit d’estiu que els canviarà la vida. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Curtmetratge Fora de Competició.

De Leonardo DI COSTANZO, “WELCOME TO PARADISE“. Durada: 0h24. Producció: Itàlia. Amb Marta Cammi, Sofiane Bahari, Giorgia Respelli. Enllaç: IMDB.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons. Curtmetratges en Competició.

De Marina ALBERTI, “AITANA“. Durada: 0h19. Producció: Espanya. Amb Aitana Alberti, Marina Alberti, Aitana Alberti Alayón.

D’Erenik BEQIRI, “A SHORT TRIP“. Durada: 0h17. Producció: França. Amb Luàna Bajrami, Tristan Halilaj, Walid Afkir, Arben Bajraktaraj.

D’ Aldo IULIANO, “DIVE“. Durada: 0h13. Producció: Itàlia. Amb Veronika Lukianenko, Danyil Kamensky.

De Nina GANTZ, “WANDER TO WONDER“. Durada: 0h14. Producció: Països Baixos, Bèlgica, França, Anglaterra. Film d’animació.

De Hossein MOLAYEMI i Shirin SOHANI, “ALL’OMBRA DEL CIPRESSO” / “DAR SAAYE SARV”. Durada: 0h20. Producció: Iran. Film d’animació.

De Xandra POPESCU, “SENTIMENTAL STORIES“. Durada: 0h16. Producció: Alemanya. Amb Marie Tragousti, Estelle Widmaier, Artemis Chalkidou, Grego Belau, Leo Da Silva, Ezra Luke.

De Lang WU, “PICCOLA STORIA” / “DUAN PIAN GUSHI”. Durada: 0h12. Producció: Xina. Amb Huang Jue, Li Meng.

D’ Iggy LONDON, “AREA BOY“. Durada: 0h18. Producció: Anglaterra. Amb Joshua Cameron, Malcolm Kamulete, Jolade Obasola.

De Wissam CHARAF, “ET SI LE SOLEIL PLONGEAIT DANS L’OCÉAN DE NUES“. Durada: 0h20. Producció: França, Líban. Amb Raed Yassin, Rodrigue Sleiman.

De Leila BASMA, “SEA SALT“. Durada: 0h19. Producció: Txèquia, Líban, Qatar. Amb Nathalie Issa, George Matar, Farid Chawki, Hiba Chihane, Rabih Abdo.

De Sam MANACSA, “CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE“. Durada: 0h18. Producció: Filipines. Amb Jorrybell Agoto, Ann Janielle Candelaria, Vincent Pajara.

D’ Esteban PEDRAZA, “BOGOTÁ STORY“. Durada: 0h16. Producció: Colòmbia, EUA. Amb Catalina Rey, Victor Tarazona.

De Margherita GIUSTI, “THE MEATSELLER“. Durada: 0h17. Producció: Itàlia. Film d’animació.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

De Tommaso SANTAMBROGIO, “LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES” / “OCEANS ARE THE REAL CONTINENTS”. Durada: 1h59. Producció: Itàlia, Cuba. Amb Alexander Diego, Edith Ybarra Clara, Frank Ernesto Lam, Alain Alain Alfonso González, Milagros Llanes Martínez. Guió: Tommaso Santambrogio. L’Àlex i l’Edith, dos joves actors d’uns trenta anys, viuen la seva relació feta de petits gestos i una tendra quotidianitat entre les ruïnes d’edificis cubans. Milagros, una senyora gran ja jubilada, intenta sobreviure venent “manì” (típics cons de cacauet cubans) i es passa el dia escoltant la ràdio i amb la relectura de cartes antigues. Frank i Alain, dos nens de nou anys, van a l’escola i somien emigrar junts als Estats Units per convertir-se en jugadors de beisbol professionals. En el context de San Antonio de los Baños, un petit poble de l’interior de Cuba on sembla que el temps s’ha aturat, s’hi desenvolupen les tres narracions respectives i els seus mons; en un fresc contemporani que cobra vida a través de la memòria dels personatges, però hi planeja l’espectre de la separació, l’autèntic gran flagell de societat cubana contemporània. Òpera prima. Film d’inauguració de les Jornades. | VI: Fandango Sales | DI: Fandango Distribuzione.

