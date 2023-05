Damien Chazelle, president del Jurat de la Mostra de Venècia 2023

El director nord-americà Damien Chazelle, melòman (amant del jazz, sobretot) i percutant cineasta, que es va donar a conèixer per la seva impactant “Whiplash” (2014), que va inaugurar el Festival de Venècia en dues ocasions -el 2016, amb “La La Land“, i el 2018, amb “First Man“-, que va tirar endavant la magnífica mini sèrie jazzística “The Eddy” i de qui hem vist fa poc l’extravagant “Babylon” (2022), ha estat nomenat president del Jurat Internacional de Venècia 80, la secció competitiva de la Mostra de Venècia 2023.

Per altra banda, la documentalista francesa, triomfadora a Venècia l’any passat amb “Saint Omer“, Alice Diop, serà qui presidirà el Jurat del premi ‘Venezia opera prima’. I el director italià Jonas Carpignano, autor de films projectats a les seccions paral·leles de Canes com ‘A Chiara‘ (2021), ‘A Ciambra‘ (2017) i ‘Mediterranea‘ (2015), presidirà el Jurat de la secció Orizzonti.