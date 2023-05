Cannes Classics 2023, dedicat a Jean-Luc Godard

Tot i que la pedra angular de Cannes Classics és la presentació de còpies restaurades de films de fa anys, en aquesta secció del Festival de Canes s’encabeixen els homenatges, documentals i les pel·lícules que tenen a veure amb la Història del Cinema. Enguany la dediquen a Jean-Luc Godard, mort fa uns mesos i de qui, recorda el Festival, en van estrenar tots els seus darrers films.

Record de Jean-Luc Godard.

Celebren el cineasta amb la presentació en exclusiva mundial del seu darrer treball fílmic, d’un nou documental que se li ha dedicat i de la restauració 4k d’una de les seves pel·lícules més destacades.

“Drôles de guerres“, de Jean-Luc Godard. Durada: 0h20. Tràiler de la pel·lícula que mai no existirà. Godard transformava sovint les seves sinopsis en programes estètics. “Drôles de guerres” neix d’aquesta tradició, i es mantindrà com el gest definitiu del cinema, que acompanya amb el text següent: “Ja no confieu en els milers de milions de dictats de l’alfabet per restituir la seva llibertat a les incessants metamorfosis i metàfores d’un llenguatge real. tornant a llocs de rodatge anteriors, tot tenint en compte els temps actuals».

“Godard par Godard“, de Florence Platarets. Durada: 1h. Guió de Frédéric Bonnaud. És un autoretrat d’arxiu de Jean-Luc Godard. Recorre la carrera única i inaudita, feta de desconnexions sobtades i retorns estrepitosos, d’un cineasta que mai mira cap enrere al seu passat, mai fa dues vegades la mateixa pel·lícula i continua incansablement la seva recerca, en una diversitat d’inspiracions realment inesgotables. A través de les paraules, els ulls i l’obra de Godard, la pel·lícula relata una vida de cinema; la d’un home que sempre exigirà molt a si mateix i al seu art, fins al punt de fondre-s’hi.

“Le Mépris“, de Jean-Luc Godard. Durada: 1h40. Amb Michel Piccoli, Brigitte Bardot, Jack Palance. “Ningú millor que Godard a Le Mépris ha practicat mai el cinema com un art de muntatge i l’edició com un art de circular intensitats, de canviar de línies. L’art de passar d’un color a una entonació de veu, d’un moviment de càmera a una fase musical, del naixement d’una emoció al descobriment d’un espai, d’una velocitat a una altra”. Alain Bergala.| DF: Carlotta Films*.



Els cineastes parlen del futur.

“El cinema és un llenguatge que s’està perdent, un art que morirà? »: Wim Wenders va fer aquesta pregunta a setze dels seus companys directors a “Chambre 666” el 1982. Durant el “35è Festival Internacional de Cinema de Canes” (14-26 de maig de 1982), el director alemany Wim Wenders va demanar a una mostra de 15 directors de cinema internacionals que es entressin, cadascú al seu torn, a la mateixa habitació d’hotel per respondre en solitud la mateixa pregunta sobre el futur del cinema, mentre els filmava amb una càmera de 16 mm i els gravava amb una gravadora de so Nagra. L’ampli arc de mostreig de la pel·lícula incloïa “autors” europeus i directors de Hollywood, cineastes narratius i experimentals, directors de cinema professionals masculins i femenins que van presentar les seves pel·lícules o simplement van estar presents al 35è Festival de Canes el maig de 1982. Els directors provenien de França, Itàlia, Brasil, Líban, Alemanya, Turquia, Filipines i EUA. Aquest documental únic mostra el metratge complet (o parts seleccionades) de les 15 respostes que van resultar d’aquestes “entrevistes d’enquesta estandarditzada”. El valor històric de “Chambre 666” ha augmentat amb el temps.

“Chambre 999“, de Lubna Playoust. Durada: 1h25. Quaranta anys després d’aquella experiència històrica de Wim Wenders, el 2022, utilitza el mateix dispositiu per fer la mateixa pregunta a 30 cineastes contemporanis presents a Canes aquell any, de Wim Wenders (ell mateix) a James Gray, de Rebecca Zlotowski a Claire Denis, d’Olivier Assayas a Nadav Lapid a Asghar Farhadi a Alice Rohrwacher...

Berri-Rassam: una família.

Un documental per explicar la història forta i poc coneguda de la dinastia Berri-Rassam amb Paul Rassam, que fa confiança per primera vegada i a qui el Festival de Canes retrà homenatge.

“La Saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines“, de Michel Denisot i Florent Maillet. Durada: 1h30. Aquesta és la història d’un clan. El més novel·lesc del cinema francès. Els Rassam-Berri. Dues famílies entrellaçades que han fet mig segle de cinema. “La Grande bouffe”, “Nous ne vieillirons pas ensemble”, “Tchao Pantin”, “Apocalypse Now”, “Bienvenue chez les Ch’tis”, “The Artist”. Al centre d’aquesta família, un desconegut per al gran públic: Paul Rassam. El seu germà i el seu cunyat són més famosos: els sulfurosos Jean-Pierre Rassam i Claude Berri. És una història plena de drama: divorcis, suïcidis tràgics i morts inexplicables. I avui, una nova generació n’ha agafat el relleu: Thomas Langmann, fill de Claude Berri, i Dimitri Rassam, fill de Carole Bouquet i Jean-Pierre Rassam.

En presència de Liv Ullmann.

Actriu i directora, sovint present a la Selecció Oficial del Festival de Canes, presidenta del Jurat l’any 2001, Liv Ullmann serà en aquesta 76a edició amb motiu d’un documental en què parla de la seva trajectòria, la seva vida i els seus compromisos.

“Liv Ullmann – A Road Less Travelled” , de Dheeraj Akolkar. Durada: 2h12. Dividida en tres capítols, aquesta pel·lícula explora les múltiples facetes de la vida de l’actriu, guionista, directora, autora i activista Liv Ullmann, així com la seva extraordinària carrera internacional que abasta més de 66 anys. És la història d’un ésser humà en constant canvi, ple d’obertura i curiositat, que abraça possibilitats i incerteses, demostra el que significa ser dona en un món dominat per homes i mostra com trobar i utilitzar la seva veu sense perdre la seva integritat. , el seu sentit de l’humor o els seus amics. Amb contribucions íntimes d’alguns dels companys propers de Liv, com Cate Blanchett, Jessica Chastain, Lena Endre, Pernilla August, Jeremy Irons, John Lithgow, Sam Waterston, John Lahai, Tom Remlov, Kjell Erik Øie i Michał Leszczyłowski, la pel·lícula explora profundament els valors fonamentals que sustenten l’atractiu universal i la longevitat de Liv i celebra un dels artistes més respectats i venerats del món.

Celebrant Ozu (1903-1963).

La segona meitat d’aquest 2023 anirà sota el signe del director japonès Yasujirô Ozu de qui s’estrenen dues noves restauracions, que Cannes Classics presenta en estrena mundial.

“Nagaya shinshiroku” / “Record of a Tenement Gentleman” / “Récit d’un propriétaire” ( 1947). | DF: Carlotta Films*.

“Munekata kyôdai” / “Les Sœurs Munekata” (1950). | DF: Carlotta Films*.

Quan Jim Jarmusch retroba Man Ray.

Esdeveniment: s’acaben de restaurar les quatre pel·lícules del llegendari fotògraf Man Ray. Jim Jarmusch i Carter Logan, del grup Sqürl, els han reunit en un sol i únic objecte artístic i n’han compost la banda sonora. Un xoc visual, sonor i musical.

“Return to Reason” / “Le Retour à la raison”, de Man Ray. Durada: 1h10. El 1923, Man Ray va improvisar la seva primera pel·lícula. Aquesta obra, decididament surrealista, s’anomena “Retour to Reason“. Després va renovar l’experiència amb “Emak Bakia” el 1926, “L’Etoile de mer” el 1928 i “The Mysteres od the Chateau de De” el 1929. L’any 2023, Jim Jarmusch i Carter Logan, els fundadors del grup de música Sqürl, componen la banda sonora d’aquestes quatre pel·lícules com si només fossin una. “Return to Reason” commemora el centenari del treball cinematogràfic de Man Ray. També revela el diàleg sense precedents entre dos artistes multidisciplinaris, i compon un objecte no identificat, una música visual que toca per la seva modernitat i la seva poesia.

Estrena de restauracions.

“Spellbound” / “La Maison du docteur Edwardes” / “Recuerda”, d’Alfred Hitchcock (1945). Durada: 1h46.

“Classe tous risques” / “Danger Ahead”, de Claude Sautet (1960). Durada: 1h49.

“Barev, es em” / “Bonjour c’est moi”, de Frounze Dovlatian (1965). Durada: 2h16. Producció Armènia.

“Le Rendez-vous des quais”, de Paul Carpita (1955). Durada: 1h13.

“Il ferroviere” / “Le Disque rouge”, de Pietro Germi (1956). Durada: 1h55.

“Mississipi Blues”, de Bertrand Tavernier i Robert Parrish (1983). Durada: 1h47.

“ES” / “IT”, d’ Ulrich Schamoni (1966). Durada: 1h27: Producció Alemanya.

“The Village” / “Le Village près du ciel”, de Leopold Lindtberg (1953). Durada: 1h38. Producció: Suïssa.

“Ces Messieurs de la santé”, de Pierre Colombier (1934). Durada: 1h55. Producció: França.

“Sziget a szárazföldön” / “La Dame de Constantinople”, de Judit Elek (1969). Durada: 1h16. Producció: Hongria.

“El esqueleto de la Señora Morales” / “Skeleton of Mrs. Morales”, de Rogelio A. González (1959). Durada: 1h24. Producció Mèxic.

“Hombre de la esquina rosada” / “L’Homme au coin rose”, de René Mugica (1962). Durada: 1h10. Producció Argentina. Guió: Jorge-Luis Borges.

“L’Amour fou”, de Jacques Rivette (1967). Durada: 4h14. Producció França.| DF: Les Films du Losange.

“Caligula – The Ultimate Cut”, de Tinto Brass (1976). Durada: 2h53. | VI : Goodfellas. | DF : Bac Films.

“Ishanou” / “The Chosen One”, d’ Aribam Syam Sharma (1990). Durada: 1h31. Producció l’Índia.

Documentals.

“100 Years of Warner Bros.” / “100 Ans de Warner Bros.”, de Leslie Iwerks . Durada: 2h. Producció EUA. Una mirada històrica a l’extraordinari llegat d’un dels estudis més grans d’Amèrica. Aquest documental explora l’origen, l’evolució i la longevitat de l’estudi de Warner Bros. – d’un afer familiar a un gegant mundial – en el seu 100è aniversari el 2023. Amb cineastes, actors i executius llegendaris que han creat algunes de les històries més impactants, 100 anys de Warner Bros. explica la història de la passió i la innovació, i ofereix un viatge entre bastidors de “de què estan fets els somnis”.

“Nelson Pereira dos Santos – Vida de Cinema” / “Nelson Pereira dos Santos – une vie de cinema”, d’Aida Marques i Ivelise Ferreira. Durada: 1h42. Producció Brasil. Durant sis dècades, el cinema de Nelson Pereira dos Santos ha projectat el Brasil als ulls del món. Precursor del Cinema Novo, Nelson va ser més que un director, va ser un ideòleg, un pensador al seu país. Al Festival de Canes, “Vidas Secas“, “Azyllo muito Louco” i “O Amuleto de Ogun” van competir per la Palma d’Or. El 2012, “A Música Segundo Tom Jobim” es va projectar durant una sessió d’homenatge al cineasta. La pel·lícula ens mostra l’home darrere de la càmera, els seus pensaments, els seus somnis. Va deixar un llegat en el qual és possible veure reflectida tota la riquesa de la cultura brasilera.

“Viva Varda !”, de Pierre-Henri Gibert . Durada: 1h07. Producció França. Directora destacada de la postguerra, iniciadora de la Nouvelle Vague, aclamada com una estrella de rock a Hollywood en vida, Agnès Varda és una font d’inspiració per a tota una nova generació de cineastes. Amb pel·lícules com “Cléo de 5 a 7“, “La felicitat” / “Le Bonheur”, “Sense sostre ni llei” / “Sans toit ni loi”, “Les Glaneurs et la glaneuse“, va proposar una obra poc convencional, oberta al món, sensible als més fràgils, sovint boja. Sempre en sintonia amb el seu temps, va sacsejar fins i tot el mateix cinema, que es va negar a reduir a pura ficció o només a llargmetratges. | VI: MK2.



“Anita”, de Svetlana Zill i Alexis Bloom. Durada: 1h50. Producció EUA. Una exploració de la vida d’Anita Pallenberg, actriu europea i musa del rock’n’roll. Explicada amb les pròpies paraules de l’Anita, a partir de les seves memòries inèdites i en paraules de la seva família, aquesta pel·lícula és una mirada sense precedents a la seva vida amb els Rolling Stones. Utilitzant pel·lícules familiars Super 8 mm rodades als anys 60 i 70 i entrevistes contemporànies, els directors teixeixen una història íntima i profundament commovedora. L’Anita era una dona salvatge. A finals de la dècada de 1960, va enlluernar el Festival de Cannes i va inspirar amor als qui l’envoltaven, inclosa Tilda Swinton, que ha posat la veu en off de la pel·lícula.

FOTO DE L’APUNT: Jean-Luc Godard © Philippe R. Doumic /GAMMA-RAPHO