Canes 2024: rumors d’última hora

Demà, dijous 11 d’abril, hi haurà a París la roda de premsa d’Iris Knobloch, la presidenta del Festival de Canes, i el seu director general, Thierry Frémaux, que faran públic el gruix de la Selecció Oficial de la 77a edició del certamen (14-25 de maig de 2024).

Avui ens hem llevat amb la ‘primícia’ avançada pels mitjans nord-americans que “Megalópolis“, de Francis Ford Coppola, serà al Festival i hi entrarà en Competició el dia 17 de maig. No per esperada deixa de ser una gran notícia, que esperem fervorosament que demà la confirmin a la roda de premsa. També fa uns dies es va saber que “Blitz“, de Steve McQueen, contra tot el que se n’havia anat publicant, finalment està llesta i per tant n’ha rebrotat la possibilitat que també formi part de la Selecció Oficial 2024.

Fa nou dies Ioncinema gosava anticipar 25 títols que podrien optar a la Palma d’Or i fa gairebé una setmana (concretament el dia 4 d’abril), ‘Cineuropa’ publicava la seva (també esperada i enguany francament tardana) llista de rumors. Ja en aquesta aposta figuren, entre molts d’altres, dos noms que han anat agafant força a les darreres hores com a candidats a tenir pel·lícula no tan sols al Festival, sinó fins i tot a la Competició: el xinès Lou Ye i el brasiler Walter Salles.

De Walter SALLES, “Ainda estou aqui” / “Je suis encore là” / “I’m Still Here”. Producció: Brasil (RT Features*), França (Mact Productions*, Arte France). Guió: Murilo Hauser, Walter Salles, basat en el llibre homònim de Marcelo Rubens Paiva (sobre el cas del seu pare, l’exdiputat Rubens Paiva, detingut per la policia de la dictadura militar brasilera dels anys setanta i tot seguit desaparegut). Amb Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello. Sinopsi: Quan, a Rio de Janeiro, als anys setanta, la dictadura militar li segresta el marit, l’Eunice Paiva és una mare allunyada de la política. La pel·lícula relata la seva metamorfosi en una dona decidida a entendre el que passa i que liderarà una lluita aferrissada contra el règim militar. La recerca de la veritat li dura 30 llargs anys i quan comença a tenir-ne respostes, Eunice Paiva pateix els primers símptomes de la malaltia d’Alzheimer. Informació: Walter Salles , guanyador de l’Ós d’Or del Festival de Berlín, amb “Central do Brasil” (1998) -on també guanyà el premi a la Millor Actriu (Fernanda Montenegro) i el Premi del Jurat Ecumènic- i que el 2001 va presentar a la Mostra de Venècia “Abril Despedaçado” -o recollí alguns premis alternatius-, ha participat ja en tres ocasions anteriors a la Competició de Canes, però la darrera va ser el 2012, amb “On the road” -i les anteriors havien estat “Linha de passe” (2008) i “Diarios de motocicleta” (2004)-. El seu vincle amb el Festival de Canes va ser fort durant aquells anys, essent membre del Jurat de la Cinéfondation i els Curtmetratges el 1999 i membre del Jurat de la Competició el 2002, participant al film macro-col·lectiu d’aniversari del certamen, “Chacun son cinéma” (2007) -i encara un any abans signant un dels episodis de la pel·lícula calidoscòpica “Paris, je t’aime“. Del 2012 ençà poques coses ha fet, destacant un documental sobre el director xinès Jia Zhangke, “Jia Zhang-ke by Walter Salles” (2014). Als seus films, sol tocar temes com el desplaçament, l’exili i la cerca d’identitat. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. FOTO: Walter Salles.



De Lou YE, documental filmat durant el confinament sobre la pandèmia de COVID a la Xina. Informació (extreta d’un apunt anterior d’aquest blog): Al cineasta xinès Lou Ye el vaig seguir amb molt d’interès quan aconseguí entrar a la primera fila dels autors seleccionats pels grans festivals, en particular, pel Festival de Canes, quan (i on) li vaig veure “Purple Butterfly” (2003), “Summer Palace” (2006) i “Nits d’embriaguesa primaveral” / “Spring Fever” (2009). Després, li vaig perdre una mica la pista, en presentar pel·lícules que, si les hi he vistes, ja m’han resultat menys interessants: “Love and Bruises” (2011), “Mystery” (2012). De fet, el seu film que més em va impactar fou l’intricat, caòtic, fascinant, absorbent “Purple Butterfly” (2003), després, la cosa anà baixant, pel·lícula rere pel·lícula, en perdre força d’expressió visual i deixar-se anar pels arguments (inclòs el seu valent treball sobre els fets de la plaça de Tian’anmen). (..) El títol que el va revelar internacionalment fou “El riu Suzhou” / “Suzhou River” / “Suzhou he” (2000). Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. FOTO: Lou Ye.