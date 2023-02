Berlín 2023 comença amb una comèdia

La pel·lícula inaugural del Festival de Berlín 2023 ha estat She Came to Me, de Rebecca Miller, amb Peter Dinklage, Anne Hathaway, Marisa Tomei, Joanna Kulig i Brian d’Arcy James. El certamen l’ha presentada com una deliciosa comèdia sobre l’amor en totes les seves formes, que trena les històries d’un ventall encantador de personatges que viuen a una romàntica i bulliciosa metròpoli com és la ciutat de Nova York. I la sinopsi ens parla del compositor Steven Lauddem [Peter Dinklage], que està bloquejat creativament i no pot acabar la partitura de la gran òpera amb què vol reaparèixer. A instàncies de la seva dona Patrícia [Anne Hataway], que havia estat la seva terapeuta, se’n va a la recerca d’inspiració. El que descobreix és molt més del que esperava o imaginava.

Algunes reaccions.

Screen International ha piulat: Hi ha una gran quantitat d’històries amuntegades en el nus d’amor irònic d’aquest guió de Rebecca Miller, i no tot acaba de connectar bé. Però hi ha un encant contundent en aquesta història (..) de Nova York. Xavi Serra, a la seva crònica del diari Ara: Una comèdia romàntica, amable i lleugera ha inaugurat aquest dijous la Berlinale (..) Un grapat de personatges en un film que intenta reproduir aquell to agredolç de la comèdia novaiorquesa de Woody Allen o Whit Stillman (..) Miller no se n’acaba de sortir, a l’hora de dotar de màgia la trobada entre [Marisa] Tomei i un Dinklage que sembla incòmode amb un personatge tan fràgil i torturat (..) En els altres vèrtexs del triangle amb Dinklage “She came to me” situa dues dones que no poden ser més oposades (..) Però ni tan sols quan les actrius es troben en pantalla cobra vida una pel·lícula sense ànima que només sosté –amb penes i treballs– el carisma contrastat de la seva tripleta d’estrelles. Peter Bradshaw, a The Guardian, li ha posat 3 estrelles sobre 5 i en diu: L’autora i cineasta Rebecca Miller no és coneguda exactament pe seu humor, però aporta una mena de dolçor viva i una innocència absurda en aquesta comèdia romàntica, excèntrica i naïf que ha escrit i dirigit, una cosa enginyosa i divertida però també, en definitiva, gairebé de seriositat infantil, com una pel·lícula de Woody Allen o d’un grillat, però a dos terços de velocitat i amb menys ximpleries cíniques.