En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Canes‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Programa diari’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Canes’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Avui, dissabte 25, a Canes 2024.

18.45h Cerimònia de cloenda del Festival de Canes 2024 – Gala del Palmarés. Abans, arribada dels artistes i convidats i, a continuació, la mestra de cerimònies Camille Cottin s’adreçarà al Jurat dels Curtmetratges, al de la Càmera d’Or i al Jurat de la Competició perquè vagin fent públics els respectius veredictes, amb el corresponent lliurament dels guardons als premiats. Al decurs de l’acte, George Lucas rebrà la Palma d’Or Honorífica. Seguiment: a França, ho poden seguir en directe per France Televisions i per Brut; la resta, ho podem localitzar per internet (a l’Estat Espanyol, per Brut-España).