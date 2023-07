Acaba el rodatge d’ “El 47”, de Marcel Barrena

Ha acabat el rodatge de la pel·lícula “El 47“, de Marcel Barrena, protagonitzada per Eduard Fernández, Clara Segura, Zoe Bonafonte, Salva Reina, Carlos Cuevas, Aimar Vega i Vicente Romero i inspirada en la història real de Manolo Vital, un conductor d’autobús que va ajudar a crear la Barcelona moderna durant el boom de la ciutat dels anys setanta.

Segons que explica ‘El Punt Avui’: recrea una història real que va succeir el 1978: cansat de les reclamacions de transport dels veïns, Manolo Vital (Eduard Fernández), conductor d’autobús de la línia 47 entre plaça Catalunya i la Guineueta, decideix segrestar el seu propi vehicle i fer-lo arribar a Torre Baró. D’aquesta manera, Manolo Vital va desmuntar una mentida que l’Ajuntament s’entossudia a repetir: els autobusos no podien pujar pel carrers massa estrets i insegurs del districte de Torre Baró. Segons la CCMA: un acte de dissidència pacífica i de lluita social que el 1978 va transformar Barcelona i va canviar el concepte del seu extraradi. Així, el relat local sobre una història universal, tracta qüestions com l’orgull pels orígens, la lluita veïnal i de la classe obrera com a motor de les ciutats. Ens situa en aquell context, la CCMA: Als anys 60 i 70, la perifèria de Barcelona es va formar i construir majoritàriament per immigrants extremenys i andalusos que van aixecar els barris amb les seves pròpies mans, però no eren considerats com a part de la ciutat. Les seves barraques ni tan sols tenien aigua corrent o electricitat.

Amb guió de Marcel Barrena i Alberto Marini, està rodada en català i castellà. A Marcel Barrena ja el coneixem, per haver dirigit films com “Món petit” (2012), “100 metros” (2016), “Mediterráneo” (2021) i “Hermano caballo” (2023). En aquesta ocasió, la producció és de Mediapro i compta amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals, RTVE i TV3. Segons ‘El Punt Avui’: és un dels projectes beneficiats pels ajuts especials de la Generalitat per a grans produccions en VO catalana, juntament amb “Eugenio”, “Caballé” i “La Paca” (però, pel que es veu, de VO catalana, res de res: espanyol i català i ja en veurem les proporcions!).