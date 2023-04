Tres dones enmig del camí de la Independència

Jaume Renyer, diu:

Les diferències que separen Clara Ponsatí, Laura Borràs i Marta Rovira



Esquemàticament, i per mirar de clarificar l’aiguabarreig posterior a l’Octubre del 2017, hom pot convenir que Clara Ponsatí és un dels principals referents de l’independentisme subsistent i persistent, amb capacitat d’iniciativa política, superant les maniobres d’ER per atribuir-se’n el mèrit, com va escriure Vicent Partal a Vilaweb. Marta Rovira representa el menyspreu d’Esquerra als que se suposaven eren els seus principis i objectius per tal d’esdevenir un satèl·lit més del PSOE (com Bildu i Sumar), com analitza encertadament Albert Pereira en un apunt al seu bloc. I Laura Borràs, és objectiu a abatre pel poder espanyol, (amb la complicitat d’ER i CUP, incapaços d’entendre que és un episodi més d’una repressió estructural), com assenyala Xavier Diez a la revista El Mirall. Dissortadament, Junts per Catalunya insisteix en una tercera via inexistent entre el contra-independentisme d’ER i l’independentisme sense referent polític organitzat de Ponsatí.

Jaume Renyer

Extret del seu blog: Esquerra de la Llibertat.