La Independència contra els delictes de disseny i els jutges tumultuaris.

Contra els falsos delictes de “violències tumultuàries” i “desordres agreujats”, així com “altres deslleialtats”.

Posem els polítics espanyols enemics de Catalunya contra les cordes, no els blanquegen com ja contínuament ER.

Posem-nos entre el no d’Europa i el no de la Catalunya Lliure. No a les injustícies dels tribunals i l’estat espanyol i no acceptar les preteses “violències tumultuàries”.

Siguem lliures ara mateix, sense demanar permís i sense esperar ordres.

Cal que es trobin davant d’EU amb el cul a l’aire. Salvar-los-en serà una vegada més l’error de sempre dels catalans mesells.

El sentit pràctic exposat per Melitó Camprubí i defensat per la ER ens aboca de nou a la submissió total.

Ara és un d’aquests moments de posar-los contra les cordes. Ens cal la intel·ligència i el coratge d’una nova fornada de catalans, els fills de l’1-O i de la DUI ja proclamada, representats ara mateix per Josep Costa, una alenada d’aire fresc i esperança per a molts catalans.

Cal jugar fort i no sols anar tapant i destapant. Cal fermesa, dignitat, coratge, i valoració ferma i definitiva del que hem fet i assolit, 1-O i DUI.

Siguem independents, fugim del relat dels vençuts, dels rendits. Trenquem amb els espanyols i amb Espanya, d’una punyetera vegada.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

La carta amagada de Marchena i la via per a rehabilitar Junqueras.

