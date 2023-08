En defensa de l’Assemblea de Representants del Consell de la República.

No devaluem les noves institucions Republicanes, i obrir-nos a les possibilitats de la Llista Cívica per a la Independència:

Llista Cívica, catalitzador i nexe d’unió, vers la independència de Catalunya.

La Llista Cívica no és per anar al Parlament, la Llista Cívica és per conduir el nou embat des de les vessants del Parlament i del Govern de la Generalitat de Catalunya, coordinats amb tot el Moviment per a la Independència i l’acció exterior del Consell de la República, ajudats per pactes externs amb aliats econòmics -Paisos, Bancs, Asseguradores, Entitats internacionals d’àmbits econòmics i comercials, …, Aliances de valors democràtics i Aliances geoestratègiques. Els EUA, ja fa molt temps, en aquest sentit, malgrat els seus defectes, interessos i egoīsmes d’estat, sempre han estat en favor de la llibertat i de la Independència de les nacions. Seguint aquesta tradicional política USA, el mateix Trump ho va dir el 2917: “Respecte de Catalunya serà el que sigui i al que sigui farem costat”.

La Llista Cívica ha de ser el nou catalitzador per tal de fer el segon embat i per acabar-lo fins el Punt i Final amb els pactes d’actius, passius i deute extern negociats entre Catalunya i Espanya, separades i independents, amb supervisió i suports internacionals.

De moment, des del 2017, Junts, ER i CUP s’han mostrat totalment incapaços de complir el Mandat del Primer d’Octubre i comprometre’s clarament en la implementació de la DUI del 27 d’octubre de 2017.

La Llista Civica pot esdevenir el nexe d’unió, coordinació i determinació de tots els independentistes, àdhuc els partits.

“Només es perden les lluites que s’abandonen.”

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS:

Puigdemont afirma que encara no hi ha cap negociació sobre l’amnistia.

https://www.vilaweb.cat/noticies/puigdemont-afirma-que-encara-no-hi-ha-cap-negociacio-sobre-lamnistia/

Primers comentaris:

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

31.08.2023 | 16:57

Foto del perfil de carles prat

carles prat

31.08.2023 | 16:45

Amnistia ? Perdre el temps

Foto del perfil de Joan Royo

Joan Royo

31.08.2023 | 16:44

Espere del president Puigdemont dues condicions per a negociar:Reconeixement del resultat del referendum del 2017 i negociació de passius i actius entre dos estats. Com a conseqüència, els delictes comesos durant la repressió dels independentistes segons les lleis de l’estat espanyol, no tindrien cap valor en el nou estat.

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

31.08.2023 | 16:10

Tinguem-ho en compte, MHP Puigdemont i tots nosaltres:

“Prou de perdues de temps amb España!”

No vulgueu entabanar-nos!

Foto del perfil de Lluís Cabot

Lluís Cabot

31.08.2023 | 16:10

El Sr. Puigdemont segueix jugant a les badades i té molta pràctica ja que ho porta practicant des d’abans de l’octubre 2017; hòstia tu, com passa el temps; però hi ha persones que segueixen amb el mateix sermó. Bé, després de tant de temps, no em posaré nerviós per només cinc dies per saber si ja trec la meva bandera REPUBLICANA al balcó, o bé, seguirà al bagul dels bons somnis impossibles.

Foto del perfil de Andreu Sancho

Andreu Sancho

31.08.2023 | 15:36

Algún día ens deixaràn votar, però solsament quan sapiguen que ho tenen guanyat. Mentrestant van fent amb la substitució demogràfica i la marginació de la identitat catalana. Ja n’hi ha prou de romansos-milongas i perdues de temps amb España! El referéndum ja el vam fer i guanyar!!!

Foto del perfil de Paola Polacco

Paola Polacco

31.08.2023 | 15:30

Amb 7 seients per oferir – encara que suculents-, Junts s’ha convertit de sobte en Goliat i Espanya en David. Jo no el compro. I, amb molts altres que comenten regularment aquestes pàgines, em costa molt creure que qualsevol contacte amb Espanya porti un resultat positiu. L’esperança, la confiança i la predisposició per sempre a romandre oberts al diàleg amb qualsevol persona, siguin quines siguin les seves diferències, són virtuts excel·lents catalanes… que han costat al país la seva llibertat en els darrers 300 anys. Crec que el Pres. Puigdemont és un home molt honorable i més savi per aquests anys d’exili, però no el veig aconseguint victòries impossibles contra un enemic profundament deshonroso que té totes les cartes a les seves mans. El millor resultat que continüo veient son noves eleccions SI el Pres. Puigdemont es manté ferm, SI uns quants votants tradicionalment d’ERC obren els ulls i canvien de vot i, finalment, SI la majoria dels abstencionistes, com m’agrada creure, voten en bloc per l’única alternativa, Junts. Aixó podria conduir a un millor resultat i possiblement una posició negociadora considerablement més forta.

Foto del perfil de Blanca Anguera

Blanca Anguera

31.08.2023 | 14:25

Treballar per la independència té sentit i és ben clar, pels fets, que el president Puigdemont ho està fent des de fa anys. Te la meva confiança. Tant de bo hagués tingut molts més vots, però amb els que han obtingut fa molta més feina que altres.

Per cert, Berta Carulla, gràcies pels teus comentaris, tant clars.

Foto del perfil de Victòria Peris

Victòria Peris

31.08.2023 | 14:11

Confio encara i espero a veure q farà el President x criticar o no. Endavant i força!!!

Foto del perfil de Josep Maria Martín

Josep Maria Martín

31.08.2023 | 14:08

Desitjo que Puigdemont ens pugui mostrar una intel·ligencia superior a la mitjana dels polítics de la Nostra Terra.

Certament no es pot comparar amb cap dels d’ERC. Però en els moments àlgids ens ha fallat massa vegades documentades per Ponsatí.

Tant de bo aquesta vegada es comporti com un estadista fidel als Països Catalans.

Mentre, sóc un dels 700.000 que voten amb la papereta del primer d’octubre.

El problema és que hi hauria d’haver altres liders, persones com ell, disposats a sacrificar-se.

La seva excepcionalitat pot fer que pugui acabar tenint un “accident imprevist” (Gurtel o Prigozhin).

Seguim atents als seus moviments tàctics per poder estar al seu costat.

Foto del perfil de PEPE PEDREGAL

PEPE PEDREGAL

31.08.2023 | 13:55

No oblidem que el President Puigdemont i el seu equip estan treballant a l’exili vint-i-quatre hores, no precisament en un exili daurat, sinó ple de dificultats i menyspreus per l’estat espanyol i també per “er”.

Foto del perfil de Annamanu Ràfols

Annamanu Ràfols

31.08.2023 | 13:47

D’acord amb Josep Soler 12: 08.

Espanya no compleix els pactes, ni la seva sagrada Constitució i altres lleis, ni paga els deutes que té pendents amb Catalunya.

Abans de parlar i de negociar rés que enviin ( no sé a quina entitat al territori o fora o quin tràmit foren de fiar) la totalitat del deute que tenen amb Catalunya , evidentment que no hi tingui cap mena d’accés ERC ni l’actual govern autonòmic de Catalunya.

Això de l’autonomia concedida per Espanya (la franquista que remanaba i remana la cua perquè de cap no en té) es com s’ha demostrat no sols un frau sino una injusticia i una exhibició de dominació colonial.

¿Com es pot entendre el silenci sepulcral dels mitjans espanyols i membres de partits que durant els darrers anys han estant en tota ocasió insultant , degradant, injuriant, mentint sobre el Sr. Puigdemont ? El que s’està couent es una recepte amb ingredients “molt especials” . Com dieu molts dels comentaristes esperem a veure el plat que ens estan cuinant uns i altres. Cap credibilitat o confiança en els “dialogants/negociadors” tant sols pura espectativa .

Ah ! Fa molts dies el Sr. Junqueres totalment desparegut . Potser també negociant d’espatlles a la llum ?

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

31.08.2023 | 13:46

Miquel i Josep, em sap greu però només llegeixo blablabla, i no és manca d’interès en vosaltres, és que a aquestes alçades duiscriminos força el que és útil del que és inútil o fins i tot tòxic. Ni tan5 sols us adoneu de la vistra incoherència.

. . .

Senyor Molins, una llista cívica per a entrar en les institucions? Un altre nyap en discòrdia per a tornar a sortir derrotats? La independència mai la podrem aconseguir des del Parlament que és una institució espanyola, perquè espanya mai la reconoixeria. Per això s’ha de fer des de fora. Per això ens hem d’organitzar nacionalment al marge del Parlament i deixar de marejar el tema amb discursos autonomistes/ partidistes.

. . .

Gràcies, Jordi, no em mereixo el que dius de mi.

Salut.

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

31.08.2023 | 13:43

Som, siguem, dones i homes lliures, catalans empoderats, atents, exigents, i respectuosos!

Aquesta és l’etapa actual del “Procés de Recuperació de la nostra set vegades secular independència.

Foto del perfil de Marcel Barbosa

Marcel Barbosa

31.08.2023 | 13:43

Plena confiança amb el MHP Puigdemont. Però les realitats dels últims dies no m´agraden: mesa del congrés, grup propi, negociacions amb el repressor, dissolució de l´AR . O això fa un gir de 180º o acabareu com els venuts d esquerra.

Foto del perfil de Joaquim Nogareda

Joaquim Nogareda

31.08.2023 | 13:41

Absolutament d’acord amb Berta Carulla.

Foto del perfil de PEPE PEDREGAL

PEPE PEDREGAL

31.08.2023 | 13:40

President Carles Puigdemont, gran estadista, el governet se li queda petit, tornarà quan Catalunya sigui un Estat Lliure.

Foto del perfil de Salvador Molins

Salvador Molins

31.08.2023 | 13:27

D’acord amb Josep Soler i Miquel Amorós.

En aquests moments, 700.000 catalans, pel cap baix, estem orfes de partit rupturista.

Amb respecte per a tothom necessitem la Llista Cívica per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Junts, ER i CUP, estant mancats de la dosi de rupturisme i sentit d’estat necessaris per emprendre i empènyer el segon embat per la implementació del Mandat del Primer d’Octubre i l’acompliment de la DUI.

Puigdemont, certament té molt valor però, per motius obvis, ha de tenir molta cura en la demostració, amb fets, de la seva credibilitat.

Boye ha sigut especialment clar en expressar, diverses vegades, la necessària coherència, no dir unes coses i fer-ne unes altres, sobretot referent a la nostra nació i a la nostra independència.

Foto del perfil de Carles Serra

Carles Serra

31.08.2023 | 13:21

L’única realitat contrastàda és que si fer president en aquest franquista de Pedrito del PSO€ depengués d’ER tot estaria dat i beneït; com depèn de JxC encara podem fer apostes i tenir esperança, que el temps i els fets no molt llunyà ens donarà la realitat de la negociació.

Com ja fa esment més d’un subcriptor, llàstima que JxC no se li va donar més vots de confiança en aquestes últimes eleccions espaÑoles, la seva força a l’hora de la negociació seria molt diferent ; però és lo que hi ha i els que no els varen votar com es possible que ” exigeixin” tant, ja que dir els que varen votar un partit traïdor, botifler i apalancador d”aquest sistema franquista i corrupte espaÑol, ep!!! demostradament com es ER.

Foto del perfil de Ramon Vendrell

Ramon Vendrell

31.08.2023 | 13:09

Crec que cal donar suport al president Puigdemont, és l’únic O dels pocs que continua lluitant desde Europa pels nostres drets amb prou dignitat i cal donar-li confiança que sabrà negociar bé el suport O no, al gobierno de Espanya. I si no, dons noves eleccions i que vegin a Europa ara que tenim la presidència del Consell, que aquesta Espanya és ingovernable.

Foto del perfil de enric llopis

enric llopis

31.08.2023 | 13:08

D’acord amb el senyor Josep Soler.

Foto del perfil de Marti Ferrer

Marti Ferrer

31.08.2023 | 13:07

Això va per llarg, però de moment, el senyor Puigdemont és l’únic actor polític que sembla capacitat per a negociar sense “baixar-se els pantalons”.

Jo, sense ser votant de Junts, hi faig confiança, pel recorregut polític que l’avala i el compromís que ha demostrat amb la causa independentista.

A veure com va tot plegat.

Foto del perfil de Jordi Sanahuja

Jordi Sanahuja

31.08.2023 | 13:00

Molt d’acord amb Berta Carulla. Al 2017 el govern de Puigdemont era un niu de traïdors encapçalat per Junqueras, qui no havia preparat res i li va faltar temps per rendir-se i i colaborar amb l’Estat Espanyol. En aquestes circumstàncies poc o res es podia fer. A partit d’aquesta data; a què es refereix quan el Sr. Amorós parla que la Sra. Carulla ens ha enredad moltes vegades?.

La situació actual la Sra. Carulla i jo mateix la varem defensar com una possibilitat més que factible que ens permetria jugar seriosament. Tot el què ha fet Puigdemont està a les antípodes del fet per ERC i Junquera i el Sr. Amorós torna a posar a tothom en un mateix sac quan es refereix als “politics” que solsament miren per a ells. Qui ja buscat la hegemonia per sobre de Catalunya?.

Certament, s’han de vigilar els partits pilitics però també donar una mica de marge per l’esperança.

Com aconseguir el màxim sense trencar la baralla? No és fàcil! En tot cas queda la possibilitat d’una segona volta d’eleccions i si tots fóssim com la Sra. Carulla i no com una gran quantitat d’escèptics que sempre s’ho volen carregar tot aniriem molt millor. En unes segones eleccions amb el independentisme bolcat a Puigdemont i eliminat ERC; quina força no tindríem?

Foto del perfil de Toni Estruch

Toni Estruch

31.08.2023 | 12:49

Després de lo que els ha passat als que protestaven de la “vuelta” encara té els collons de parlar d’amnistia!

Foto del perfil de Pep Agulló

Pep Agulló

31.08.2023 | 12:34

Hi ha opinions que m’irriten força per la manca d’entendre que la política és complexitat, i perquè ens debiliten.

Algunes:

1/ Espanya sempre en té una que ens guanya, fem el que fem.

2/ Qualsevol dirigent independentista, que no s’immoli en una plaça pública, és un potencial traïdor. Les dues van juntes…

En ambdós cassos, el subjecte que les emet, no se sent responsable de res, critica a qui ha posat un ciri perquè el porti a la independència, quan és el poble, nosaltres, els que hem de ser protagonistes!

Aquesta opinió, justifica sempre la derrota. Agafen els pensaments de l’enemic sense adonar-se’n. Per això reforça la passivitat i la negativitat en no sortir del fangar de l’autonomisme. Llegiu l’esperit que desprèn Marie Costa…

Foto del perfil de josep soler

josep soler

31.08.2023 | 12:32

En resposta oberta a Berta 12:16

Jo m’ho puc imaginar però i els altres 699.999?

És perquè ens puguem imaginar un món millor que expreso la meva opinió, que ens cal CREDIBILITAT. I penso que a molts dels 700.000 cap promesa d’Espanya ens mereix la mínima credibilitat.

Per tant qualsevol partit que pretengui fer-nos un enèsim “peix al cove” , acabarà com “la lluna al cove”…

Ja veurem com acaba la cosa…si és com sempre o aquesta vegada és diferent… Apostem un pèsol ?

Foto del perfil de Pilar Bota

Pilar Bota

31.08.2023 | 12:27

Benvolgut President.

Tant si feu una cosa o el contrari sempre hi hauran divergències.

Feu el que feu a mi em semblarà bé.

A vegades s’ha de fer un pas enrere per tornar agafar embranzida .

Sort!! Fa molts anys que els catalans la necessitem.

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

31.08.2023 | 12:16

Efectivament Josep. Imagina que aquests 700.O00 vots haguessin anat a Junts…

no per mirar d’aconseguir o no aconseguir, sinó per la capacitat de fer mal elevada que suposaria.

O que et creus que ha estat fent aquests anys el president a Brusel.les? Dedicar floretes a l’Estat espanyol?

Foto del perfil de josep soler

josep soler

31.08.2023 | 12:08

Una dada documentada, molt important, que cal tenir en compte: és que més de 700.000 independentistes no vam anar a votar en les passades eleccions, a partits autonomistes “de facto” que diuen ser independentistes en campanya electoral.

Obviament és un fet empíric doncs, que hi ha un greu problema de CREDIBILITAT.

Els independentistes, no partidistes, fa anys que tenim molt clar que ESPANYA MAI COMPLEIX

els pactes, No compleix ni la seva pròpia Constitució. L’únic que compleix és la paga cada final de més als càrrecs electes autonòmics, a no ser que apliqui el 155

La responsabilitat de JUNTS, ara en el Congreso de Diputados és vital pel que passarà en breu en el Parlament de Catalunya.

Obviament descarto a ERC i CUP perquè porten temps demostrant ser irresponsables amb la independència de Catalunya.

Foto del perfil de Vedruna Francès

Vedruna Francès

31.08.2023 | 12:06

Per què és el MHP qui surt a donar explicacions sobre què fa i què no fa Junts? Em pensava que ja no tenia cap càrrec orgànic al partit. On són la Laura Borràs, o en Jordi Turull, o la Miriam Nogueras? Són ells qui haurien de donar la cara amb aquest tema!!

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

31.08.2023 | 11:46

Miquel, si el president hagués anat a presó voluntàriament com els altres s’hauria acabat tot. Si el president hagués anat a Suïssa a tirar-se a la bartola com la Rovira, també s’hauria acabat tot. El president va decidir continuar lluitant a Bèlgica, mantenir la dignitat del nostre poble i donar la cara. Però, sobretot, va no consentir mai a ser moneda de canvi que comprometés la llibertat del país.

La vostra manca d’agraïement resultaria vergonyosa i indigna, si no fos que estic convençuda que, per més que us creieu que els motius son vostres, la vostra desconfiança prové de les clavegueres que des del minut menys ú va parlar del “fugado” i va obrir la gàbia a milers d’espontanis que van escampar el relat, que van sortir del seu cau com una plaga a repetir com ens havien enganyat, alguns vestits d’independentistes i encara hi van; en fi el relat que heu fet vostre i repetiu a diari.

No sóc puigdemontista com apuntaves ahir en general, ni estic d’acord en moltes coses que ha dit i ha fet el president, però mai posaré per sobre aquesta discrepància a l’objevtiu que tenim com a poble i en el qual el president té el seu paper necessari. Més aviat, sòc ben conscient que rere tanta crítica hi ha l’impotència i la paràl.lisi dels nostres no-actes, de la nostra no-mobilització, de la nostra no-actuació també necessaris

El president va fallar i per això té sentit donar-li suport per tal que no torni a passar si deixem que movament dugui ell tot el pes, precisament per això cal arribar nosaltres on ell no arribi. Si ell cau nosaltres caiem, españa prou que ho sap.

La desconfiança és no-confiança. La no confiança avui treballa al bàndol enemic.

Dir que algú és puigdemontista, parlar en aquests termes, és no entendre re.

Foto del perfil de Josep m Uribe-echevarria

Josep m Uribe-echevarria

31.08.2023 | 11:43

Personalment crec que hi ha mes motius de desconfiança que’l contrari.Pero no avançem esdeveniments,el proper dia 5 veurem si hi habia motius per desconfiar o no.

Foto del perfil de Francesc Dalmau

Francesc Dalmau

31.08.2023 | 11:06

Guardem les desconfiances per els que estan en aquest moments al front de les institucions i partits pro-espanyolistes i col·laboracionistes i no amb el MHP a l’exili Carles Puigdemont.

Foto del perfil de Miquel Amorós

Miquel Amorós

31.08.2023 | 11:06

I també tot el mes suport i confiança a la Dolors Feliu, presidenta de L’ANC.

Foto del perfil de Francesc Villagrasa

Francesc Villagrasa

31.08.2023 | 10:58

Plena confiança i suport al President Puigdemont !

Foto del perfil de Miquel Amorós

Miquel Amorós

31.08.2023 | 10:57

Doncs jo penso que més aviat cal desconfiar d’entrada i vigilar JUNTS i al Puigdemont.

Senyora Carulla ens han enredar massa vegades per estar esperant amb el lliri a mà.

Cal una actitud crítica i expectant.

El poble, per definició, ha d’exercir una pressió constant sobre els polítics, els quals sempre tenen la tendència de mirar només per a ells.

Sempre ha sigut així i sempre ho serà.

Tot el meu suport pels plantejaments i els comentaris del Partal, Ponsatí, Costa, Fachin i Sílvia Orriols.

Foto del perfil de Francesc Gilaberte

Francesc Gilaberte

31.08.2023 | 10:52

Endavant President, tota la meva confiança !!*!!

Foto del perfil de Joan Bargalló

Joan Bargalló

31.08.2023 | 10:46

Totalment d acord amb Berta Carulla!!

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

31.08.2023 | 10:45

*Ens

Foto del perfil de Berta Carulla

Berta Carulla

31.08.2023 | 10:44

Com més suport tingui el president Puigdemont més lluny arribarà i més s’arriscarà, com més desconfiança i assenyalament percebi menys incentiu, menys sentit tindrà actuar per a la llibertat. Per això els agents de l’espanyolisme aplaudeixen cada dia la desconfiança. I la conreen. El volen aïllar.

Els cal donar suport al president, davant de la comunitat internacional ens representa.

Aixó no vol dir quedar-nos esperant a que faci la independència, perquè això corre a compte nostra, sempre ha estat així. Cal que omplim el cens del poble català, no podem dependre d’un cens espanyol farcit de forasters i espanyolisme. I llavors dirigir-nos a la comunitat internacional.

—

PS3: Sí al Cens Català de Bernaus integrat amb el Cens del Consell de la República.