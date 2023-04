Bruce Springsteen, Obama, Woodrow Wilson i el GOI Català

GOI.

Grup Objectivament Identificable

El llegat de Woodrow Wilson:

Benvingut, de nou i sempre, Bruce Springsteen!

Un referent pels catalans lliures i els que no en són conscients, de ser cridats a la llibertat, la independència i la plena catalanitat.

L’esperança i el projecte d’Obama va durar més que no pas la nostra darrera situació d’independència, ara ja Declarada pel Parlament de Catalunya, però encara suspesa, però el somni que va representar i defensar Obama també ha quedat en suspens, en aquest darrer temps violentat que ens toca viure.

El somni català, la llibertat plena i la Independència verament sobirana, en un món on avanci més i més la Pau, és un anhel que compartim amb Boos i amb Obama, tots els catalans apassionats, impacients i compromesos per la independència de Catalunya.

Quin respecte manifesta sempre Boss per la nostra estimada Catalunya !!!

El sentiment d’estima i respecte, admiració i reconeixement, és un valor de molts catalans. Crec que Boos, Obama. Carter, fins i tot potser Clinton ho han viscut en la seva pell en trepitjar la nostra terra i connectar amb la nostra gent.

Com desitjo la Independència del nostre Poble, la vida de la nostra llengua, la unitat, llibertat i plenitud dels nostres Països Catalans, la Nació sencera, amb tots els respectes, una unitat sempre lliure i confederal.

D’alguna manera és el llegat de bonhomia que va mostrar Woodrow Wilson, 28è President dels EUA. Cercant la Pau al final de la Primera Guerra Mundial.

Cercant el seu catorzè punt m’he trobat davant per davant l’actualíssim GOI, Grup Objectivament Identificable:

“… una cosa està clara: quan Wilson va arribar a França el desembre de 1918, va encendre grans esperances a tot el món amb els seus catorze punts, especialment el innovador concepte d’”autodeterminació”. No obstant això, Wilson… semblava vague sobre què la seva pròpia frase va significar realment”.

— El diplomàtic Richard Holbrooke, escrivint al pròleg del llibre de Margaret MacMillian, París 1919.

Woodrow Wilson no va donar mai una explicació clara de l’”autodeterminació”.

Molts van percebre amb inspiració que significava que un grup identificat de persones hauria de tenir la llibertat de crear el govern que li agradaria.

Un conflicte profund es produeix en la implementació quan s’han de determinar què identifica un “agrupament de persones” i quins drets es proporcionen amb llibertat.”

https://www.theworldwar.org/learn/peace/paris-peace-conference

“Self-determination

“… one thing is clear: as Wilson arrived in France in December, 1918, he ignited great hopes throughout the world with his stirring Fourteen Points – especially the groundbreaking concept of ‘self-determination.’ Yet, Wilson … seemed vague as to what his own phrase actually meant.”

— Diplomat Richard Holbrooke, writing in the foreword of Margaret MacMillian’s book, Paris 1919.

No clear explanation of “self-determination” was ever provided by Woodrow Wilson.

Many inspirationally perceived it to mean an identified grouping of people should have the liberty to create the government it would like.

Deep conflict occurs upon implementation when determinations must be made on what identifies a “grouping of people” and what rights are provided with “liberty.”

Comentari i recopilació:

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Obama i Barcelona: la recerca de la identitat i la música de Bruce Springsteen.

https://www.vilaweb.cat/noticies/obama-barcelona-bruce-springsteen-1988/