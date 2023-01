Ricard Mirabete: de l’‘Última ronda’ a ‘La desaparició’

Entrevista a Ricard Mirabete a La veu dels llibres, per Susanna González Turigas

Ricard Mirabete m’espera un matí de dijous a l’estació d’autobusos de Vic. Som a la tardor. Abans d’anar a casa seva aprofitem per caminar per la Plaça Major i els carrerons més emblemàtics de la vila vella i el call jueu. La boira encara trigarà una estona a marxar i embolcalla la ciutat donant-li un to romàntic. Camina i parla, content de rescatar la memòria dels edificis principals, la identitat dels seus primers propietaris, la sort d’uns i altres.

Mirabete és fill del barri de Sants de Barcelona, però fa uns quinze anys que passa llargues temporades a Vic, fins que s’hi ha traslladat definitivament. Li agrada conèixer els racons més amagats, del nucli als ravals, i deixar-se perdre pels camins que a tocar de casa el posen en contacte amb el silenci i la natura.

