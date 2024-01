ELS BELLS ESTIUS DE LES VELLES REVOLUCIONS

Feia anys, molts anys, que no ens havíem vist. Ens vam trobar per casualitat i ens vam asseure a prendre un cafè. El vaig notar molt desmillorat. Semblava evident que el seu temps daurat havia quedat enrere, i vaig pensar que, en el fons, era la representació d’un comunista cansat de ser-ho. Sabia, per pròpia experiència, que ser comunista era tan pesat com el fet d’haver de carregar, pels anys dels anys, el cansament del compromís ideològic i la derrota, fins a caure en l’oblit. I ell, n’era l’evidència.

El vaig mirar i vaig veure la complexitat emocional d’un individu que, malgrat ser la representació viva del comunisme, de l’homme révolté de l’Albert Camus, havia arribat a un punt crític de la seva vida. Sempre havia estat fidel a l’ideal que un dia va abraçar amb passió i convicció, però ara es veia oprimit per la pesantor del temps. Era com si hagués carregat sobre les seves espatlles les derrotes i les lluites de tota una època, fins al punt de sentir-se completament exhaust i abatut.

No tenia cap crisi interna, ni dubtava del que creia. Només era un comunista cansat de ser-ho i cansat de lluitar pels canvis i la justícia social que sempre anhelava i mai arribaven. Cansat d’haver de pair el fet que tots els ideals sobre els quals havia fonamentat la seva vida, es diluïssin amb el temps.

Portava a sobre el pes de la derrota, no només la personal, sinó també la col·lectiva. Va viure èpoques de gaudi, però també de foscor i repressió i, a l’acabament, va patir la desil·lusió de veure com els somnis socialistes s’esvaïen. Observant-lo, vaig tenir la sensació que aquesta càrrega emocional se li havia convertit en una llosa pesant. Estava cansat de buscar contínuament el significat de tot plegat i d’haver de redescobrir constantment la seva pròpia identitat més enllà de l’etiqueta política.

No obstant això, quan em va fitar de cua d’ull i em va somriure, vaig tornar a albirar en aquell rostre, el reflex de la dignitat de tots els homes dignes. Dels homes que han tingut la sort de poder fruir d’una perspectiva perfecta i única sobre la intersecció entre les creences polítiques i l’experiència humana, i que han sabut mantenir la integritat que els ha permès allunyar-se d’aquest joc de casino en què s’ha convertit l’actual democràcia. De tots els homes honestos que, malgrat les derrotes, han sabut donar sentit a les seves vides.

Amb tot, però, no vaig poder amagar una certa tristor quan vaig pensar quan diferent hagués pogut ser tot si, en lloc d’entrar a la història de la mà de tots aquells que no van trigar gens a oblidar-se del que pensaven quan les coses van canviar i de tota la plèiade de complaents funcionaris polítics que van aparèixer —i que estan encantats d’haver-se conegut—, ho haguéssim fet sense haver d’arrossegar el fracàs dels nostres somnis i poden mirar endavant, amb una mirada nítida, sense haver-nos d’enrojolar per haver oblidat els cadàvers dels herois que es van anar quedant pel camí i que avui resten en el més menyspreable dels oblits.

L’homme révolté, el meu amic comunista, és la resta d’aquells anhel, d’aquells ideals. D’aquell món que no va poder ser, perquè els temps i la vida van prendre altres dreceres.

Ramon Font Terrades

