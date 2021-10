Donec perficiam (94) Dia de la raça

dijous, 14 d’octubre de 2021

De tres coses ens podem ben avergonyir: de ser homes, de ser blancs i de ser europeus. La frase, absolutament certa és de Sir Alec Guiness, actor anglès poc sospitós de ser CDR.

Efectivament l’home blanc europeu ha estat l’animal més perillós sobre el planeta des del Tiranosaurus Rex. Ha fet més mal, ha matat més gent i ha destruït més cultures que qualsevol altre animal.

La història de França, Anglaterra, Bèlgica, España, Itàlia i de tots els països europeus colonialistes, ens hauria de fer caure la cara de vergonya. La supremacia blanca europea.

Si l’home blanc i europeu, a més a més, és un ignorant i un mort de gana, encara pitjor perquè llavors és molt possible que ens trobem davant d’un fijosdalgo espanyol.

Un personatge que, en comptes de demanar perdó, o de callar, que també és una alternativa possible, va passejant la seva ignorància per ràdios i televisions fent culpables els indígenes, acusant-los de no estar contents tot i que els havien fet cristians i esclaus del rei de Castella i, de pas, de no ser gaire treballadors.

Encara avui estan sorpresos perquè no volen ser espanyols i volen seguir parlant les seves llengües quètxues o aymares o, mutatis mutandis, volen seguir parlant asturià o gallec o català.

Dia de la raça, de la Hispanidad o de les forces armades, dia de l’espanyol, de les forces d’ocupació, de la cabra desfilant, de l’orgullo pàtrio, de los tèrcios de Flandes i de la conquista de Perejil.. Tot va en el mateix paquet.

Mantenim-nos allunyats de bestieses semblants.

Salut i república.