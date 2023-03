LLISTA CÍVICA: ENCARA NO

Des del referèndum d’Arenys de Munt (13 de setembre de 2009) fins avui, els que volem una cosa tan senzilla i clara com és la de canviar el document nacional d’identitat i el passaport, o sigui anar pel món i on convingui com a ciutadans de la República Catalana, hem après bàsicament dues coses:

la independència només la guanyarem per la via unilateral, o sigui, la confrontació amb Espanya l’exercici de l’autonomia dins el marc constitucional espanyol, no ens portarà a la independència.

Amb aquestes dues premisses i el que impliquen, ens cal definir i portar a la pràctica una estratègia que ens porti a l’objectiu que desitgem.

Els instruments polítics que tenim ara, bàsicament ERC, Junts i la CUP; partits que s’autodefineixen com a “independentistes”, amb matisos, no serveixen per a l’objectiu que perseguim. ERC s’ha definit per la via dels fets per la submissió a l’estat, Junts es mou en l’ambigüitat i en la dicotomia, tal com es va veure en la votació interna per continuar o deixar el govern autonòmic; pel que fa a la CUP, globalment, em sembla que estan més per l’anticapitalisme que no pas per la independència.

Ens convé, per tant, un instrument nou, un partit independentista similar al que tenen els escocesos o els quebequesos. Una eina política que pugui donar, al mateix temps, suport a l’acció del Consell per la República i gestionar les engrunes autonòmiques de què disposem. Un únic interlocutor davant de la comunitat internacional.

Partint d’aquesta premissa, em sembla que el primer pas que hem de fer és ensorrar, o reduir a la mínima expressió, els partits “independentistes” que ocupen el 52% dels escons del Parlament de Catalunya. A Europa (França i Itàlia, com a exemple) tenim partits que semblaven omnipotents i han caigut en l’ostracisme o la mínima expressió. Només a tall d’exemple, a les darreres eleccions presidencials franceses, la candidata socialista, Anne Hidalgo va aconseguir només l’1,74% dels vots…

A Catalunya, i pel que fa a l’espai independentista, ens convé que caiguin els partits “independentistes” que tenim i, sobre aquestes cendres, veurem què sorgeix, com s’articula políticament el moviment independentista unilateralista que ara trobem, fonamentalment, al voltant de l’ANC i el Consell per la República.

Les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya (les municipals que tenim a tocar són una altra història) podrien ser les que servissin per fer aquest pas. Previsiblement, entregaríem l’autonomia al PSC i afebliríem els partits que han intentat, sense èxit, no ser ensorrats pel moviment popular independentista des d’aquell llunyà 2009 d’Arenys de Munt.

Si ara el país articula una llista cívica, un quart element als tres que tenim, el més probable és que tinguem una divisió de vot i retardem l’agonia inútil del pretès diàleg amb l’estat.

Pere Costa