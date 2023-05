Com crear un catàleg de productes amb WooCommerce sense carret i permetre que els clients reservin sense cap connector addicional.

Vols crear un catàleg de productes amb WooCommerce, però no necessites un carretó de compres? Vols permetre que els teus clients reservin els teus productes sense haver d’instal·lar un connector addicional? Aquí us explicarem com fer-ho en 3 passos.

En aquest post t’explicaré com pots crear un catàleg de productes amb WordPress, però sense compra en línia i sense afegir cap plugin addicional. I ho deixarem preparat per poder activar el carretó en un futur. Ja que al principi pots necessitar treballar contra comanda i no voler utilitzar cap plataforma de pagament.

Hi ha diferents maneres de desenvolupar un catàleg de productes a WordPress, però la més senzilla i completa és usant el plugin de WooCommerce.

Es tracta d’un dels complements més utilitzats per crear botigues en línia, el qual proporciona una gran quantitat de característiques que poden resultar valuoses en el moment de configurar el teu catàleg de productes.

Però ara bé tu et preguntessis….

Per què necessito crear una botiga en línia sense carret?

Aquí et comento algunes de les opcions per a les quals tenir una botiga sense carret pot ser útil.

1.- Mostrar productes que no estan disponibles per a la compra immediata: en alguns casos, és possible que vulgueu mostrar productes que encara no estan disponibles per a la venda o que només estan disponibles per reservar el producte o fer una comanda, encara que no tinguis disponibilitat. En aquest cas, una botiga en línia sense carret de compra pot ser una bona opció.

2.- Recopilar informació del client abans de la compra: en alguns casos, potser necessiteu recopilar informació del client abans que realitzeu la compra. Una botiga en línia sense carret de compra et permet fer això en configurar els teus productes perquè els clients els reservin o sol·licitin informació abans de la compra.

3.- Simplificar el procés de compra: alguns negocis poden voler simplificar el procés de compra per als clients. Si només vens uns quants productes o serveis, potser un procés de compra simplificat, sense necessitat d’un carret de compra, sigui la millor opció per als teus clients.

Què necessites per començar?

Per començar a configurar la teva botiga en línia sense carret necessitem tenir instal·lat i configurat el WordPress ia més tenir un tema que sigui compatible amb Woocommerce. No necessitarem res més, tret dels accessos al hosting oa l’FTP per afegir alguns codis.

I una altra cosa important, necessitaràs molt poc temps, ja que configurar-ho una vegada que tinguis muntada la web i els productes és molt senzill. Comencem!

Els 3 passos per crear un catàleg de productes amb WooCommerce sense carret i permetre que els clients reservin sense cap connector.

Abans de començar t’expliquem en poques paraules què farem. El que farem serà configurar el pagament de transferència bancària, però sense afegir-hi cap número de compte. Després editarem els botons de woocommerce per treure la paraula Comprar, i afegirem la paraula Reservar o una altra trucada a l’acció. Aquesta haurà de ser acord al negoci de la vostra botiga online, i finalment redireccionarem la compra a un apartat per donar les gràcies i les indicacions.

1.-El primer és anar a la secció d’ajustaments de woocommerce, anar pagaments i fer clic a gestionar Transferències bancàries. Només activarem aquesta opció, totes les altres les deixarem inactives.

En aquest apartat deixarem els detalls del compte sense emplenar, el que farem serà configurar els missatges que es veuen al print de pantalla, títol, descripció i instruccions, i guardem els canvis.

Aquí deixem textos que hem posat en forma d‟exemple, ja que la finalitat d‟aquest apartat és configurar els textos que veuran en el procés de reserva.

Títol: Reserva els teus productes

Descripció: Realitza la teva reserva, després et contactarem per fer el pagament.

Instruccions: Et confirmarem la reserva de la teva comanda.

2.-El que farem ara serà modificar els textos dels botons com podran veure a les imatges.

Botó 1: Reservar

Botó 2: Acabar Reserva

Botó 3: Reservar

Per això necessitarem utilitzar codis, els quals enganxarem al funtion.php del tema que estiguem utilitzant. Et deixarem marcat en vermell els textos que pots modificar; en aquest cas hem posat Reservar i Acabar reserva, però pots afegir el que vulguis.

Codi:

// Button text $order_button_text = __( 'Reservar' , 'woocommerce'); // Markup - add in classes, data attibutes $button = '<input type="submit" class="button alt new-css-class" name="woocommerce_checkout_place_order" id="place_order" value="' . esc_attr( $order_button_text ) . '" data-value="' . esc_attr( $order_button_text ) . '"/>'; return $button; } add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); // 2.1 + function woo_custom_cart_button_text() { return __( 'Reservar' , 'woocommerce' ); } add_filter('gettext', 'translate_text'); add_filter('ngettext', 'translate_text'); function translate_text($translated) { $translated = str_ireplace('Finalizar compra', 'Acabar la reserva' , $translated); return $translated; }

1.-Ara és moment de crear la redirecció per poder donar les indicacions corresponents a qui fa la reserva. Per exemple, podem afegir el text següent.

“Ens complau saber que has decidit reservar el nostre producte X i estem emocionats de poder brindar-te una experiència única i satisfactòria. Apreciem la teva confiança en nosaltres i esperem poder complir les teves expectatives.

Ens assegurarem que la teva reserva sigui atesa de manera oportuna i professional. Us mantindrem informat(a) sobre el procés d’enviament i qualsevol altra actualització relacionada amb la vostra reserva.

Si teniu alguna pregunta o necessiteu assistència addicional, si us plau no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre equip d’atenció al client. Som aquí per ajudar-te en tot allò que necessitis.”

Per crear la redirecció utilitzarem un codi que enganxarem al funtion.php del tema que estiguem utilitzant.

add_action( ‘woocommerce_thankyou’, function ($order_id) { $order = wc_get_order( $order_id ); $url = 'URL de gràcies ; if ( ! $order->has_status( 'failed' ) ) { wp_safe_redirect( $url ); exit; } });

Com podràs observar, no cal fer res que sigui complex per poder deixar la botiga com a catàleg, i poder reservar sense fer cap pagament ni instal·lar cap plugin addicional, després fàcilment pots canviar els textos dels botons i configurar la plataforma de pagament que més t’agradi per posar en marxa la botiga amb pagaments en línia.

Com quedaria el procés:

Conclusió:

En aquest article us expliquem com crear un catàleg de productes amb WooCommerce sense carret i permetre que els clients reservin sense la necessitat d’utilitzar cap plugin addicional. Per això, és important complir alguns requisits previs com tenir instal·lat i configurat WordPress, un tema compatible amb WooCommerce, i coneixements bàsics sobre aquests.

Et detallem en només 3 passos com configurar WooCommerce per permetre que els clients reservin els productes que desitgen sense necessitat de muntar una plataforma de pagament. També us comentem que aquest procés pot ser especialment útil per a aquells negocis que necessiten recopilar informació del client abans de la compra o mostrar productes que encara no estan disponibles per a la venda.

Si no et sents còmode fent aquests passos per tu mateix, sempre pots contactar amb professionals com Wuebi soluciones digitales, una agència especialitzada en disseny i desenvolupament web que et pot ajudar en la creació de la teva botiga en línia amb WooCommerce. No dubtis a contactar-los per obtenir més informació!