Qui es beneficia realment de l’existència de Vox?

Mirem-ho objectivament, ,l’existència de Vox ha beneficiat doblememt Pedro Sánchez: d’ una banda l’anomenada “por al feixisme” ha fet decantar molts votants cap a PSOE i Sumar, cosa que, a més, de retruc, ha afeblit els partits minoritaris i nacionalsites perifèrics; i d’una altra banda ha afeblit el PP , en treure-li molts vots directes per la banda dreta, els quals com que en teoria són d’ extrema dreta tampoc no poden ser assimilats via pactes pesl peperos. Per tant, en resum: uns beneficis extraordinaria per a l’esquerra oficial, per la qual cosa no dubtem d’afirmar que si Vox no hagués existit els primer interessats en el seu èxit hauria estat aquesta mateixa esquerra… Potser el ressò mediàtic obtingut pels ultradretans no ha estat alié a aquests plantejaments (sic)… I, de la mateixa manera que C’s va ser creat i magnifcat per contrarestar el nacionalisme català i fer la feina bruta, tot sent rebutjat i marginat un cop acomplerta la missió, és molt probable que amb Vox passi quelcom semblant, temps al temps. Un cop més Maquiavel al cap dels segles torna a ser vigent.

Joaquim Torrent