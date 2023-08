La tria menys dolenta, tot i que cal explicar-la bé

El dijous se sabrà el recolzament, o no, de Puigdemont i la seva formació a un possible govern de Sánchez. Alguns diuen que també hauria de considerar les possibles contrapartides en cas de recolzar Fejóo. Des d’una perspectiva de la nació completa (PP. CC.), però, està clar que un recolzament al PP, i de retruc a Vox, implicaria una clara complicitat en les polítiques d’anorreament de la catalanitat dutes a terme al PV, les Illes i la Franja, que ja estem veient darrerament… Per tant, si a nivell de Princioat està clar que entre la política menada per Sánchez i la que menés Feijóo no hi hauria diferències susbtancials -tot exigint contrapartides, això sí- no es pot dir, ni molt menys, el mateix pel que fa a la resta dels PP. CC. Així lògicament la balança és decanta a favor de Sanchez, ja que almenys no es mostraria tan bel.ligerant en aniquilar la catalanitat fora dels PP. CC.

Trist consol , però, optar entre el menys perjudicial, tot i que ja ho té, això, la política. Evidentment la postura més ètica -i més “pura”- seria l’abstenció, però en la pràctica seria igual de nociva, a més d’incerta, que el recolzament explícit a Feijóo. Per tant, personalment, em decanto per un recolzament a Sánchez, per part de JXCat, tot intentat treure’n les majors contrapartides possibles, entre les quals, no la menor, aïllar a nivell de Principat certs elements dels comuns i no estigmatitzar altres pensaments allunyats de l’esquerranisme dogmàtic sorgits dins l’independentisme. Sobretot perquè, pel que fa a aquest darrer cas, si es visibilitza que JXCat se situa front el nou independentisme pot tenir molt a perdre, ja que hi ha una mar de fons d’ un gran descontentament i la gent no vol continuar amb els dogmes inamobibles que han regit fins ara. Faria bé, insisteixo, JXCat, de tenir-ho en compte, per a la seva mateixa supervivència, tot desmarcant-se, en la mesura d’ allò possible de l’actual “ER”, abocada a la marginació i al desdibuixament a mans de lp esquerra espanyolista -per la qual cosa encara convé m´`es allunyar-se’n i explorar nous camins. i tenint present que és un recolzament purament conjuntural i que no hauria d’afectar una possible futura independència, cosa que caldria explicar molt bé i amb mot pedagogia per a esvair malentesos…

Joaquim Torrent