El congost de Ventamillo, consideracions etimològiques

L’accés principal a la Vall de Benasc es fa per carretera resseguint el curs de l’Éssera pel congost anomenat de Ventamillo. Un mot un xic sorprenent i que ens provca ganes de saber-ne l’origen. Certament, té, al primer cop d’ull, una aparença castellana o acastellanada, i podria semblar una evolució de “ventanillo” -és a dir, petita finestra-, i tot i que “ventana” actualment siga general en benasquès i gran part de la Ribagorça hi ha testimoniatges d’haver-se fet servir ”finestra”, denominación que encara ara es pot trobar, també, a la vall d’Echo. No deixa, però , de ser una mera elucubració sense un fonament sòlid, per això cal esbrinar una mica més i no deixar-se influir per les aparences.

En un primer momentv aig estar temptat d’adoptar aquesta hipòtesi, sense menystenir-ne també una altra, com seria un possible origen derivat de “venta” o “ventorrillo”, modificat per evolución fonètica, tenint en compte que a l’antic camí a Benasc hi havia hagut estabiments d’aquest tipus. No deixen de ser, però, unes suposicions induïdes per la mera semblança de mots però sense, com he dit abans, una base sòlida. Tot canvià, però, quan em vaig adonar de l’existència d’unes “Penyes de Ventami”, situades tot just damunt del congost, topònim que ens fa pensar, a més, en el sufix bascoide -ja saben com és d’impotant a la zona la toponímia d’aquest origen- “-ama”, referit a una superfície situada en una zona elevada -en aquest cas juntameht amb “vent”-… Una denominación que fa evident, per contigüitat geogràfica, el seu parentesc amb “Ventamillo” i compatible amb una antiguitat d’aquest topònim -a la vall es troben topònims ja lexicalitzats amb els sufix “-illo”,que tant poden provenir directament del llatí o ser una adaptació de “-iello”, com el Collarillo, els Cusills ,el Salterillo…

D’entre les possibles hipótesis la darrera sembla més sòlida,, menys fantasiosa i la més plausible.

I tot i la legitimiatt de “Ventamillo” també cal dir es pot emprar perfectamente l’altra denomianció del congost, la de congost -congostro en benasquès- del Ru.

Joaquim Torrent