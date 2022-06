Cal plantar les llavors del nostre futur

En un article anterior, de títol inequívoc, “Cal enterrar els cadàvers del passat”, em vaig referir a la incongruència i la ineficàcia dels partits tradicionals, especialment dels autoanomenats d’esquerra, a l’hora de representar els interessos de les classes populars i de sintonitzar amb elles, i a la necessitat de l’aparició de noves forces que transcendissin els vells esquemes.

Intentarem, aquí, veure com haurien de ser, en el marc actual, aquestes noves forces. En primer lloc caldria tenir clar que l’ oposició ja no es dona entre esquerres i dretes, sinó entre autoritarisme i democràcia. Un autoritarisme, certament, camuflat i d’encuny liberal, però autoritarisme al capdavall, fins i tot arribant al totalitarisme, amb un abast mundial i que prescindeix de les velles etiquetes “dreta-esquerra”.

Es tractaria d’un autoritarisme subtil que tot ho impregna, que fa veure que l’individu és lliure però que al capdavall el menysprea i infantilitza i que només se n’aprofita, com a consumidor i com a força de treball en una societat disciplinària, paradoxalment sense valors i basada en l’alienació i el consumisme desenfrenat a nivell global.

Es evident que aquest nou autoritarisme s’encarna en els estats i margina deliberadament les realitats nacionals que no coincideixen amb aquests, amb la qual cosa aboca llengües i cultures d’abast no estatal a l’extinció, com ocorre precisament amb la nostra realitat nacional.

Per tot plegat, doncs, es fa absolutament necessària l’emergència de noves forces que realment ens representin, a les classes populars catalanes, incloses les classes mitjanes, tan importants al nostre país, davant l’afany fagocitador del nou poder mundial global, al servei de les elits, el qual no vacil.la a provocar èxodes massius, destruir el medi ambient, aniquilar cultures, i desmantellar les conquestes obtingudes al llarg de decennis per les velles classes treballadors autòctones, cada cop més substituïdes per un nou lumpen desestructurat, desarrelat i dòcil.

Calen inequívocament forces populars i catalanes, fortament democràtiques des de la base, per fer sentir la nostra veu en aquest nou marc globalitzat, atentes als nostres valors i defensores del medi, forces que no renunciïn a la nostra visió del món i que no es dobleguin davant autoritarismes alienants i desnacionalitzadors, que desemmascarin els nous totalitaris i facin veure a l’opinió publica què amaguen els pretesos salvadors de la humanitat darrera les seves calúmnies i proclames buides…

En definitiva, ens calen instruments polítics inequívocament democràtics i catalans des de la base, que ens aixopluguin i plantin cara als atacs del nou totalitarisme global, defensat pels botiflers de sempre i gent amb mentalitat colonial i supremacista, als qual els fem nosa.

Joaquim Torrent