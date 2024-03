Neix EKO, un projecte per reduir la petjada ecològica de les companyies de circ

La setmana passada es va presentar EKO-Pirineus de Circ, un projecte transfonterer que fomenta la transició ecològica de les companyies de circ i la transformació de les seves creacions i produccions amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica. A Catalunya, els tres socis del projecte són El Canal de Salt, Xarxa Transversal i La Central del Circ. El projecte està liderat per la fàbrica de creació La Grainerie (França) i compta amb un pressupost d’1’7 milions d’euros, la majoria dels dels quals seran finançats per fons europeus. EKO arrencarà el pròxim abril i s’allargarà fins a l’any 2027. Un grup d’experts i consultors assessoraran els artistes per crear espectacles més sostenibles i elaboraran una guia de bones pràctiques. Hi ha un bon resum del projecte en aquest article de Diari de Girona.

La Central del Circ prepara per als pròxims dies 22 i 23 de març un nou EP (Extended Performance), una mostra de les noves creacions de les companyies residents en aquesta fàbrica de creació dr Barcelona. S’hi faran quatre actuacions d’uns 20 minuts a càrrec l’artista multidisciplinar Elis Valente, l’equilibrista Pablo Molina, la contorsionista Marina Cherry i el col·lectiu de Croàcia ROOM100. Tots els artistes d’aquest EP han estat premiats o seleccionats en alguna edició de Circusnext, una prestigiosa plataforma de joves talents del circ a Europa.

Actua Cultura ha fet una crida a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a arribar a un acord per aprovar els pressupostos de 2024, que preveu arribar a l’1,7% del pressupost i acostar-se a l’objectiu compartit per tots els grups parlamentar d’assolir el 2% l’any 2025. Si no s’aprova aquest pressupost significaria un «fort revés» per a tot el sector, segons Actua Cultura.

A la imatge d’obertura, presentació la setmana passada d’EKO-Pirineus de Circ a El Canal de Salt. Foto: Pol Naranjo.