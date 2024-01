La policia rescata del foc els animals d’un circ a Indiana, als Estats Units

Cinc zebres, quatre camells i un poni del circ Mizpah Shrine, dels Estats Units, van haver de ser rescatats dissabte a la matinada per la policia del comtat de Grant, a Indiana, després que es va incendiar un camió al mig de l’autopista interestatal I-69. L’accident va obligar a tallar el trànsit de l’autopista i a la intervenció de la policia per rescatar els animals, que vagaven per autopista

El tractor-remolc es va incendiar al voltant de les dues de la matinada. Un policia local i una segona persona, empleat del circ, van rescatar els animals traient-los d’un remolc ple de flames i fum. Les dues persones van ser ateses en un hospital per inhalació de fum i van ser donades d’alta més tard, segons un comunicat de la policia de Grant, que ha publicat a Facebook una gran quantitat de material fotogràfic i vídeos dels camells i zebres caminant per l’autopista. La notícia ha estat publicada per importants mitjans de comunicació, com ABC News, New York Post o la Fox.

Gràcies al rescat, els animals no van resultar ferits. En un dels vídeos es veu a algunes de les zebres menjant pastura, en una escena surrealista. El camió incendiat transportava als animals de Florida a Fort Wayne per a quatre funcions solidàries i recaptar fons per al manteniment del Centre Shrine, a Fort Wayne.